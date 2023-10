Internacional faz 7 a 1 no Santos, na maior goleada do Brasileirão

São Paulo

Antes do primeiro minuto de jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional começou a maior goleada deste Brasileiro-2023. Na verdade, não foi exatamente o Colorado que começou o massacre.

Após um cruzamento rasteiro de Wanderson pela esquerda, a bola bateu na canela do lateral esquerdo santista, Kevyson, dentro da pequena área, e acabou na rede santista.

Os times foram para o intervalo com 4 a 0 no placar.

Colorados festejam um dos sete gols no Beira-Rio - Raul Pereira /Fotoarena/Folhapress

O placar chegou a ficar em 7 a 0, com os dois gols do equatoriano Enner Valencia e os de Wanderson, Alan Patrick, Bustos e Luiz Adriano, aos 29 minutos do segundo tempo.

Aos 34, Maxi Silvera fez o gol de honra do time praiano, que caiu mais uma posição na tabela e está agora em 18º lugar, com 30 pontos. O Internacional continua em 12º, com 35 pontos.

Há 18 anos, em 6 de novembro de 2005, o Corinthians impôs a mesma goleada ao Santos, de um modo semelhante. Antes do primeiro minuto, Rosinei abriu o placar para o time de Parque São Jorge. O placar de 7 a 1, no Pacaembu, teve três gols do argentino Carlitos Tevez.