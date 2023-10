Neymar marca seu primeiro gol pelo Al Hilal; veja o lance

São Paulo

O camisa 10 da seleção brasileira Neymar fez nesta terça-feira (3) seu primeiro gol pelo clube saudita Al Hilal, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, torneio intercontinental entre os times da região correspondente à Champions League na Europa e à Copa Libertadores na América do Sul.

Aos 13 minutos do segundo tempo, quando o Al Hilal já vencia por 1 a 0, o atacante brasileiro recebeu a bola na entrada da grande área e acertou um potente chute cruzado de canhota, sem chances para o goleiro Rashid Mazaheri, do time iraniano Nassaji Mazandaran.

Conheça o torneio e os times da nova liga de Neymar

Neymar comemora primeiro gol pelo Al Hilal em partida válida pela Liga dos Campeões da Ásia - Reuters

O atleta quase fez o segundo logo na jogada seguinte ao tento, mas a bola parou na trave. Foi a quinta partida pelo time árabe disputada pelo jogador brasileiro.

O jogo foi disputado no estádio Azadi Stadium, em Teerã, e terminou com uma vitória de 3 a 0 do Al Hilal.

O sérvio Mitrovic e o saudita Al Shehri também marcaram para a equipe, que assumiu a liderança do grupo D com 4 pontos (uma vitória e um empate).

Nassaji Mazandaran, Navbahor (Uzbequistão) e Mumbai City (Índia) compõem o grupo junto com o time saudita dos brasileiros Neymar, Malcom e Michael.

Na próxima rodada, o time comandado pelo português Jorge Jesus mede forças contra o lanterna Mumbai City, que ainda não pontuou no grupo, em Riad, no dia 23.

Nos cinco jogos disputados até aqui pelo Al Hilal, Neymar acumula três vitórias (uma pela Liga dos Campeões da Ásia e duas pelo Campeonato Saudita) e dois empates (um em cada torneio).

Além do gol contra o time iraniano, o brasileiro tem também três assistências. Ele ainda perdeu um penâlti na sexta-feira (29) em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Saudita contra o Al Shabab.

Pelo acordo com o clube árabe, Neymar vai receber um dos maiores salários do futebol mundial. Serão 320 milhões de euros no total (R$ 1,7 bilhão pela cotação atual).

O plano é que ele fique por dois anos no país e depois saia, de graça, aos 33, para voltar à Europa e ter uma temporada em alto nível antes da Copa do Mundo de 2026, sua derradeira chance de ganhar o torneio com a seleção brasileira.