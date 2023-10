Antony pode voltar a jogar pelo United nesta terça, diz técnico; atleta é acusado de agredir ex

Bengaluru (Índia) | Reuters

O atacante Antony poderá voltar a jogar pelo Manchester United no confronto da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, nesta terça-feira (3), disse o técnico Erik ten Hag nesta segunda (2).

Ele não atua pelo clube inglês desde setembro, quando foram tornados públicos mais detalhes sobre as denúncias feitas por Gabriela Cavallin, 22. A ex-namorada acusa o atleta de 23 anos de ameaça e agressão física e psicológica. O caso é investigado pela polícia, e o brasileiro nega os crimes.

Acusado pela ex-namorada de agressão, o atacante brasileiro Antony voltou a treinar no Manchester United - Carl Recine - 23.fev.23/Reuters

Na semana passada, o clube da Premier League confirmou que Antony voltaria aos treinos.

"Antony será considerado. Ontem foi a primeira vez que ele voltou aos treinos com a equipe. Faremos o último treino e então tomaremos uma decisão", disse Ten Hag aos repórteres antes do jogo em casa contra os campeões turcos do Galatasaray.

"Ele será considerado, sim... Ele cooperou totalmente e ficou claro que ele não foi acusado."

O jogador permaneceu no Brasil depois de ter sido afastado pelo United em 10 de setembro. Ele retornou à Inglaterra no início da semana e foi interrogado pela polícia de Manchester na quinta-feira (28), mas não foi acusado, segundo a imprensa britânica.

A investigação da qual ele é alvo foi revelada em junho de 2023. No começo de setembro, quando imagens das supostas agressões dele contra a ex-namorada vieram a público, o jogador acabou desconvocado da seleção brasileira —ele faria parte do grupo que disputou os primeiros jogos das Eliminatórias— e, pouco depois, foi afastado pelo Manchester United.

Também surgiu a informação de que mais duas mulheres acusavam o atleta de agressão. Apenas o caso envolvendo Gabriela Cavallin, contudo, está sendo investigado pelas polícias do Brasil e da Inglaterra.

Martinez passará por cirurgia

Ten Hag também confirmou que o argentino Lisandro Martinez terá que passar por uma cirurgia devido a uma lesão no pé. O defensor do United ficará fora de ação por um período prolongado, após agravar uma lesão sofrida em abril.

O United entra em campo contra o Galatasaray após a derrota por 1 a 0 para o Crystal Palace no sábado, que os deixou em 10º lugar na classificação da Premier League.

Foi a quarta derrota da equipe na liga nesta temporada, tornando este o pior início de campanha na primeira divisão desde 1989-90.

Apesar das dificuldades recentes do United, Ten Hag disse que sua equipe está "avançando", acrescentando: "Você precisa fazer ajustes. Não temos um lateral esquerdo. Há deficiências em nosso jogo.

"Muitos aspectos positivos, mas no final do dia trata-se de resultados e não conseguimos."

O United está em último lugar no Grupo A da Liga dos Campeões, após uma derrota por 4 a 3 para o Bayern de Munique em sua primeira partida no mês passado, mas o defensor Raphael Varane disse que eles possuem qualidade para vencer a Liga dos Campeões.

"Você precisa ser eficiente para vencer troféus. Temos qualidade no elenco para vencer competições. Temos que avançar e melhorar", disse Varane aos repórteres.

"A competição é difícil, você precisa cuidar de cada detalhe, mas temos uma equipe de qualidade, de boa mentalidade.

"Temos que fazer algumas melhorias, não foi o começo de temporada que esperávamos, mas ainda acredito que temos qualidade para competir com as melhores equipes do mundo."

