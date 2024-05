Novo estudo reforça tese de diferenças atléticas entre homens e mulheres trans

The New York Times

Um novo estudo financiado pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) descobriu que atletas transgênero femininas apresentaram maior força de preensão manual —um indicador de força muscular geral— mas menor capacidade de salto, função pulmonar e aptidão cardiovascular relativa em comparação com mulheres cujo gênero foi atribuído como feminino ao nascer.

Esses dados, que também compararam mulheres trans com homens, contradizem uma afirmação ampla frequentemente feita por defensores de regras que proíbem mulheres trans de competir em esportes femininos. Também levou os autores do estudo a alertar contra uma pressa para expandir tais políticas, que já proíbem atletas transgênero de participar de algumas modalidades olímpicas.

A descoberta mais importante do estudo, de acordo com um dos autores, Yannis Pitsiladis, membro da comissão médica e científica do COI, foi que, dadas as diferenças fisiológicas, "mulheres trans não são homens biológicos".

Ex-nadadora trans Lia Thomas durante competição da Ivy League na Universidade de Harvard, nos EUA - Joseph Prezioso - 22.jan.2022/AFP

Alternadamente elogiado e criticado, o estudo adicionou um conjunto de dados intrigante a um debate não resolvido e frequentemente politizado que pode se intensificar com a proximidade das Olimpíadas de Paris e de uma eleição presidencial nos EUA.

Os autores alertaram contra a presunção de vantagens imutáveis e desproporcionais para atletas transgênero femininas que competem em esportes femininos, e aconselharam contra "proibições preventivas e exclusões de elegibilidade esportiva" que não fossem baseadas em pesquisas específicas de cada modalidade esportiva.

No entanto, as proibições continuam a se proliferar. Vinte e cinco estados dos EUA agora têm leis ou regulamentos que proíbem atletas transgênero de competir em esportes femininos, de acordo com o Movement Advancement Project, uma organização sem fins lucrativos que se concentra na igualdade para gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. E a National Association of Intercollegiate Athletics, o órgão governante de faculdades menores, neste mês proibiu atletas transgênero de competir em esportes femininos, a menos que seu sexo tenha sido atribuído como feminino ao nascer e não tenham passado por terapia hormonal.

Dois dos esportes mais visíveis nos Jogos de Paris deste verão —natação e atletismo— juntamente com o ciclismo, efetivamente proibiram atletas transgênero femininas que passaram pela puberdade como homens. O rugby instituiu uma proibição total de atletas transgênero femininas, citando preocupações com segurança, e aquelas permitidas a participar de outros esportes frequentemente enfrentam requisitos mais rigorosos para suprimir seus níveis de testosterona.

O COI deixou as regras de elegibilidade para atletas transgênero femininas a cargo das federações globais que governam os esportes individuais. E embora o comitê olímpico tenha fornecido financiamento para o estudo —como faz em uma variedade de tópicos por meio de um fundo de pesquisa— os oficiais olímpicos não tiveram influência nos resultados, disse Pitsiladis.

Em geral, o argumento para as proibições tem sido que as profundas vantagens obtidas a partir da puberdade masculina impulsionada pela testosterona —ombros mais largos, mãos maiores, torsos mais longos e maior massa muscular, força, densidade óssea e capacidade cardíaca e pulmonar— dão às atletas transgênero femininas uma vantagem competitiva desigual e em grande parte irreversível.

O novo estudo, revisado por pares e financiado pelo COI na Universidade de Brighton, publicado neste mês no British Journal of Sports Medicine, testou 19 homens cisgêneros (aqueles cuja identidade de gênero corresponde ao sexo atribuído ao nascer) e 12 homens trans, juntamente com 23 mulheres trans e 21 mulheres cisgêneras.

Todos os participantes praticavam esportes competitivos ou passavam por treinamento físico pelo menos três vezes por semana. E todos os atletas transgênero haviam passado por pelo menos um ano de tratamento para suprimir seus níveis de testosterona e tomar suplementação de estrogênio, disseram os pesquisadores. Nenhum dos participantes eram atletas competindo em nível nacional ou internacional.

O estudo constatou que os participantes transgênero femininos apresentaram maior força de preensão manual do que os participantes cisgêneros femininos, mas menor função pulmonar e VO2 máximo relativo, a quantidade de oxigênio utilizada durante o exercício. As atletas transgênero femininas também pontuaram abaixo das mulheres e homens cisgêneros em um teste de salto que mediu a força da parte inferior do corpo.

O estudo reconheceu algumas limitações, incluindo seu tamanho de amostra pequeno e o fato de que os atletas não foram acompanhados a longo prazo durante a transição. E, como pesquisas anteriores indicaram, constatou que as atletas transgênero femininas mantiveram pelo menos uma vantagem sobre as atletas cisgêneras femininas —uma medida de força de preensão manual.

Mas é uma combinação de fatores, e não um único parâmetro, que determina o desempenho atlético, disse Pitsiladis, professor de esporte e ciência do exercício. Atletas que crescem mais altos e mais pesados após passarem pela puberdade como homens devem "carregar esse grande esqueleto com um motor menor" após a transição, disse ele. Ele citou o vôlei como exemplo, dizendo que, para atletas transgênero femininas, "o salto e o bloqueio não serão à mesma altura que estavam fazendo antes. E elas podem perceber que, no geral, seu desempenho é menos bom."

Mas Michael Joyner, um médico da Clínica Mayo que estuda a fisiologia de atletas masculinos e femininos, disse que, com base em sua pesquisa e de terceiros, a ciência apoia as proibições no esporte de elite, onde os eventos podem ser decididos por pequenas margens.

"Sabemos que a testosterona melhora o desempenho", disse Joyner. "E sabemos que a testosterona tem efeitos residuais." Além disso, acrescentou, as quedas de desempenho de mulheres trans após tomar medicamentos para suprimir seus níveis de testosterona não reduzem totalmente as diferenças típicas de desempenho atlético entre homens e mulheres.

Os defensores de atletas transgênero, e alguns cientistas que discordam das proibições, acusaram órgãos governantes e legisladores de promulgarem soluções para um problema que não existe. Eles observaram que há poucas atletas transgênero de elite. E houve estudos científicos limitados sobre vantagens presumivelmente inalteráveis em força, potência e capacidade aeróbica adquiridas ao passar pela puberdade como homem.

Para aqueles que competiram nas Olimpíadas, os resultados variaram amplamente. Nos Jogos de Tóquio de 2021, Quinn, uma jogadora de futebol que é trans não-binária e foi designada como mulher ao nascer, ajudou a equipe do Canadá a conquistar uma medalha de ouro. Mas Laurel Hubbard, uma halterofilista transgênero da Nova Zelândia, não conseguiu completar um levantamento em seu evento.

"A ideia de que as mulheres trans vão dominar o esporte feminino é ridícula", disse Joanna Harper, uma pesquisadora líder de atletas trans e bolsista pós-doutorada na Universidade de Saúde e Ciência do Oregon.

Harper, que é transgênero, disse ser importante para o esporte considerar as diferenças fisiológicas entre mulheres transgênero e mulheres cisgênero e que ela apoia certas restrições, como exigir a supressão dos níveis de testosterona. Mas ela chamou as proibições gerais de "desnecessárias e injustificadas" e disse que acolheu o estudo financiado pelo COI.

"Esse medo de que as mulheres trans não sejam realmente mulheres, que são homens invadindo o esporte feminino, e que as mulheres trans levam todo o seu atletismo masculino, suas capacidades atléticas, para o esporte feminino, nenhuma dessas coisas é verdadeira", disse Harper.

Sebastian Coe, presidente da World Athletics, que governa o atletismo global, reconheceu que a ciência permanece sem solução. Mas a organização decidiu proibir atletas transgênero femininas do atletismo internacional, disse ele, porque "não vou correr esse risco".

"Acreditamos que isso é do interesse de preservar a categoria feminina", disse Coe.

Em pelo menos dois casos proeminentes, a luta contra as proibições de atletas transgênero foi parar nos tribunais. A ex-nadadora da Universidade da Pensilvânia, Lia Thomas, está desafiando uma proibição imposta pela World Aquatics, órgão global que governa a natação, depois que ela venceu a prova de 500 jardas (457 metros) livre no campeonato da NCAA de 2022. Essa vitória fez de Thomas, que havia sido uma das melhores nadadoras masculinas da Ivy League, a primeira atleta trans conhecida a vencer um evento de campeonato feminino no esporte universitário de primeira divisão.

Thomas não dominou todas as suas provas, no entanto, terminando empatada em quinto em uma segunda prova e em oitavo em uma terceira. Seu tempo vencedor nas 500 jardas foi mais de nove segundos mais lento que o recorde da NCAA. Seu caso, apresentado no Tribunal de Arbitragem do Esporte com sede na Suíça, não deve ser resolvido antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris em julho.

Enquanto isso, mais de uma dúzia de atletas universitários dos EUA, atuais e antigos, incluindo pelo menos um que competiu contra Thomas, processaram a NCAA no mês passado. Eles alegaram que, ao permitir que Thomas participasse dos campeonatos nacionais, a organização violou seus direitos sob o Título IX, a lei que proíbe a discriminação sexual em instituições que recebem financiamento federal. (O Título IX também foi invocado para argumentar a favor de atletas transgênero femininas).

O Outsports, um site que reporta questões LGBTQ+, saudou o estudo financiado pelo COI como um "marco" que concluiu que "proibições esportivas gerais são um erro". Mas alguns cientistas e atletas chamaram o estudo de profundamente falho em um artigo no The Telegraph, que rotulou a sugestão de que as mulheres trans estão em desvantagem nos esportes como um "novo ponto baixo" para o COI.

O debate está tão acalorado que Pitsiladis disse que ele e sua equipe de pesquisa receberam ameaças. Isso, ele alertou, poderia fazer com que outros cientistas evitassem buscar pesquisas sobre o tema.

"Por que qualquer cientista faria isso se você vai ser totalmente criticado e difamado?" disse ele. "Isso não é mais uma questão científica. Infelizmente, tornou-se uma questão política."