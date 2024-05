Kobra inaugura mural de Ayrton Senna nos EUA

São Paulo

O artista plástico Eduardo Kobra inaugurou, nesta quinta-feira (2), seu quarto mural de Ayrton Senna, no Autódromo Internacional de Miami, construído em torno do Hard Rock Stadium, a casa do Miami Dolphins, do futebol americano. A obra em homenagem ao tricampeão mundial, morto há 30 anos, está localizada ao lado da parte do circuito em que a F1 alinhará seu grid de largada neste fim de semana para o Grande Prêmio de Miami.

O mural, que foi pintado em menos de uma semana, foca a expressão dos olhos de Senna, que usa seu icônico capacete amarelo com listras em verde e azul. Kobra retratou o piloto com as duas mãos unidas, como se estivesse rezando.

Kobra posa ao lado do mural em homenagem a Senna em Miami - Brian Snyder/Reuters

Não é novidade para o artista plástico fazer murais em homenagem a Senna. O primeiro está localizado no cruzamento das movimentadas avenidas Paulista e Consolação. Inaugurado em novembro de 2015, o painel de 41 m de altura por 17,5 m de largura foi restaurado por Kobra em 2020 e é considerado um dos cartões-postais da cidade de São Paulo.

Pintado em sete dias, o segundo mural está instalado em cima da porta de entrada do Museu Checco Costa, que fica ao lado de uma das retas do autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. Nessa obra, Ayrton aparece olhando para cima e com as mãos arrumando o capacete.

O terceiro é aquele localizado em uma torre do autódromo de Interlagos. A arte foi concebida como parte das celebrações dos 80 anos do tradicional circuito brasileiro e faz referência à celebração da vitória de Senna no Grande Prêmio do Brasil de 1991, seu primeiro triunfo em casa.

Apesar da história de Ayrton não ter uma ligação próxima aos Estados Unidos, hoje os gestores da marca Senna buscam expandir a imagem do tricampeão mundial de F1 no país. Segundo eles, a ideia é aproveitar o interesse pela F1 que a série "Drive to Survive", da Netflix, despertou no mercado norte-americano nos últimos anos.

Além do mural ao lado do grid de largada, Kobra colocará em exposição algumas de suas pinturas em homenagem a Senna no "paddock" do GP de Miami, de sexta-feira (3) a domingo (5).