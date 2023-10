Taylor Swift atrai novos torcedores para o futebol americano

The New York Times

Durante uma das vezes em que as câmeras mostraram Taylor Swift, vencedora de 12 prêmios Grammy, no jogo de futebol de domingo à noite entre o Kansas City Chiefs e o New York Jets, Zainub Amir, fã da cantora, sorriu.

"Parece que estou assistindo à 'The Eras Tour' na TV, exceto que é futebol", disse Amir, 27 anos, de um bar em Manhattan, no centro de Nova York, referindo-se à turnê de sucesso da cantora que fez os sites de venda de ingressos travarem.

Amir chegou ao bar –ela havia considerado brevemente comprar ingressos para o jogo no estádio MetLife nas proximidades– armada com um caderno e uma caneta para assistir Swift apoiar o tight end dos Chiefs, Travis Kelce, seu novo suposto interesse amoroso.

Cantora Taylor Swift torce para o Kansas City Chiefs contra o New York Jets durante partida da NFL - Elsa - 1º.out.23/Getty Images via AFP

O jogo em si, a transmissão semanal de destaque da liga esportiva mais poderosa da América, inicialmente não tinha importância para Amir. Mas quando o running back dos Chiefs, Isiah Pacheco, marcou o primeiro touchdown, Amir gritou de empolgação e postou sobre isso nas redes sociais.

Devido ao relacionamento rumoroso entre Swift e Kelce, que causou um frenesi cultural e econômico no último fim de semana, Amir se juntou ao grupo de fãs de Swift que estão se educando sobre futebol.

Ela passou a última semana estudando as regras e as estrelas do esporte. A fã da cantora vagamente conhecia Kelce antes; Swift, que frequentemente escreve músicas sobre seus relacionamentos, havia namorado principalmente músicos e atores.

Quando cantora entrou no domínio da NFL, sua cavalaria de fãs dedicados se chocou com um produto com o qual muitos deles raramente interagem.

Taylor Swift e Travis Kelce deixam jogo juntos - Reprodução TikTok

"Os fãs dela não são apenas consumidores de Taylor Swift, eles também são um pouco Taylor Swift de certa forma", disse Jordan Pellerito, candidato a doutorado na Universidade do Missouri, que ministra um curso sobre Swift. "Eles são um pouco cativados pela dedicação em entender o que ela está interessada, que no momento é futebol."

Quando a notícia de que Swift estaria no jogo dos Jets foi divulgada, na quarta-feira (27), as vendas de ingressos para o jogo quase dobraram em um período de 24 horas, de acordo com a empresa de troca de ingressos StubHub.

Os jogos da NFL representaram 83 das 100 transmissões mais assistidas no ano passado, de acordo com a empresa de classificação de TV Nielsen, e a liga está desfrutando de lucros recordes. Mas os 94,5 milhões de seguidores de Swift no X, anteriormente conhecido como Twitter, são quase o triplo dos da NFL, e sua conexão com Kelce está trazendo à liga um novo grupo de fãs.

"É meio que um presente dos céus que tudo isso aconteça, mas agora é nosso trabalho garantir que esses fãs que estão chegando permaneçam", disse Tim Ellis, diretor de marketing da NFL.

Amir, que administra uma conta de fãs de Swift nas redes sociais (@SwiftNYC), com 333 mil seguidores, disse que não se importa com os jogos da NFL além do Super Bowl, durante o qual ela presta atenção principalmente nos comerciais e socializa. Mas Amir, que trabalha em vendas de produtos na Bloomberg, é fã de Swift desde 2008.

Ela compareceu a seis concertos da turnê Eras este ano e lembra de tocar "Welcome to New York" de Swift por duas horas no dia em que assinou o contrato de aluguel de um apartamento no Upper West Side, em 2017. Quando o relacionamento de Swift com Kelce parecia sério, Amir começou a estudar.

"Para entender por que Taylor Swift pode apreciar Travis Kelce como pessoa ou apreciar o esporte, preciso entender o que ela está reagindo, e parte disso é entender o futebol como esporte", disse Amir. "Se eu não faço ideia do que está acontecendo, não tenho certeza por que ela pode estar torcendo."

Amir assistiu a vídeos no YouTube e TikTok e leu artigos de notícias sobre futebol diariamente, pedindo esclarecimentos a colegas do sexo masculino. Ela preencheu cerca de seis páginas do caderno com explicações sobre como são marcados os pontos, entre outras coisas, e também criou apelidos para lembrar certas posições.

O quarterback, é claro, é Swift. Os que correm ou recebem a bola, como running backs e wide receivers, são a banda de Swift porque "eles fazem parte da criação de um produto tão bonito para a turnê e ajudam Taylor a dar o seu melhor". Ela imagina a defesa como Ye, o rapper anteriormente conhecido como Kanye West, que em 2009 subiu ao palco e interrompeu o discurso de aceitação de Swift em protesto no MTV Video Music Awards.

No domingo, durante um jogo surpreendentemente competitivo, Amir logo começou a comentar a ação. Ela repreendeu o quarterback dos Jets, Zach Wilson, por lançar a bola muito longe de um receptor na end zone ("Meu Deus, isso é tão ruim"). E ela experimentou um rito de passagem tradicional –questionar a habilidade dos árbitros. ("Eu também ficaria brava", disse quando o técnico dos Jets, Robert Saleh, reagiu com raiva a uma decisão questionável dos juízes.)

Ela também reconheceu imediatamente por que Swift tinha uma expressão facial séria quando o jogo estava empatado no início do quarto quarto.

"É bom que eu entenda de futebol agora porque ela parece tão séria", disse Amir.

Amir havia dito antes do jogo que talvez não continuasse acompanhando a NFL se Swift e Kelce terminassem o relacionamento, mas depois comentou que a natureza intensa da competição a deixou "envolvida".

Depois que os Chiefs conseguiram a vitória, ela postou para seus seguidores: "assistir e aprender futebol hoje à noite como fã tem sido tão divertido, meu Deus, ainda estou em um bar esportivo em Nova York me divertindo".