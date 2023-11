Briga entre torcedores atrasa início de Brasil x Argentina no Maracanã

Rio de Janeiro

Uma briga envolvendo torcedores, policiais e agentes de segurança atrasou em cerca de meia hora o início do duelo entre Brasil e Argentina na noite de terça-feira (21), no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A pancadaria ocorreu nas cadeiras que ficam atrás de um dos gols do estádio, onde havia a concentração da torcida argentina.

Segundo a PM, pelo menos oito pessoas foram presas até as 22h20. Os detidos foram levados para o Juizado Especial Criminal, o Jecrim, no Maracanã. A corporação ainda não se pronunciou sobre o que motivou a confusão nas arquibancadas.

Briga nas arquibancadas do Maracanã antes do duelo entre Brasil e Argentina - Eduardo Anizelli/Folhapress/Folhapress

Pedaços de cadeiras foram atirados em direção a brasileiros e também a argentinos. Na sequência, agentes da segurança e policiais militares partiram para cima dos argentinos, que avançaram em direção a espaços antes preenchidos por brasileiros.

A confusão atrasou o início do jogo, previsto para começar às 21h30. A bola só rolou aos 21h58, quando os ambiente conseguiu ser controlado pelas forças de segurança.

Assim que a briga começou, os jogadores argentinos, liderados por Messi, tentaram intervir para acabar com o conflito, mas, diante da insegurança da situação, resolveram deixar o gramado.

A PM afirmou que a confusão começou durante a execução do hino da Argentina. Segundo a corporação, por determinação da organização da partida, não havia divisão entre as torcidas, sejam elas visitantes ou torcedores locais que simpatizam com a Argentina.

Ainda de acordo com a polícia, a organização da partida define o local do policiamento e estabelece que, em casos de distúrbios, a prioridade de atuação é da equipe da segurança privada.

Caso esses agentes não consigam contornar a situação, o policiamento do Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) é deslocado, afirma a PM.

Procurada, a CBF afirmou por meio de sua assessoria que "a operação do jogo é toda do Maracanã" e que "não tem nenhuma responsabilidade na questão operacional."

Citou, também, que o Brasil "é como a Argentina, um time que desembarcou aqui para jogar uma partida. O mando de campo é nosso, mas a operação não é nossa, é do Maracanã, que foi contratado por nós, como o Vasco contrata eles, Fluminense e Flamengo."

Sobre a divisão das torcidas, a entidade afirmou que "é uma questão de polícia. A CBF não é polícia para definir qual estratégia de isolamento, a gente não tem estrutura, nem competência para isso."

Em nota, a PM também culpa o consórcio responsável pelo estádio pela disposição das torcidas. "Cabe ressaltar que, não havia divisão entre torcidas nos setores do Estádio do Maracanã, por conta da venda de ingressos sem diferença entre as torcidas, o que foi definido pela organização do evento", diz um trecho da nota.

"Os agentes do BEPE atuam nos casos em que a situação não é prontamente controlada pela equipe de segurança particular, de acordo com protocolos estabelecidos pela organização da competição", completa o comunicado.

Procurado pela reportagem, o consórcio que administra o Maracanã não se pronunciou até a conclusão deste texto.

Cerca de 20 minutos depois, a arbitragem decidiu, em acordo com representantes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a AFA (Associação de Futebol Argentina), que o confronto seria iniciado assim que o ambiente estivesse calmo.

Os argentinos retornaram para o campo às 21h53 sob vaias intensas da torcida da casa. Messi, que antes até havia recebido aplausos de parte dos brasileiros, passou a ser alvo de xingamentos de grande parte da arquibancada.

Logo após a abertura dos portões do Maracanã, às 18h30, os torcedores argentinos já haviam se direcionado para as cadeiras atrás de um dos gols. Como de costume, os visitantes chamavam atenção pela agitação.

Às 19h42, aos pulos, puxaram um cântico que logo foi abafado com vaias dos brasileiros. Isso se repetiria ao longo da noite.

Pouco antes das 20h30, o sistema de som do Maracanã disparou a música "Muchachos", que embalou a conquista do tricampeonato mundial dos argentinos em 2022. A reação das arquibancadas foi de delírio entre os visitantes, mais vaias –e desta vez mais altas– entre os brasileiros.