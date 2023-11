Chuva rasga parte de cobertura de Interlagos

São Paulo

Parte de uma das coberturas do autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, rasgou na tarde desta sexta-feira (3). O incidente ocorreu por volta das 17h, momento em que uma forte chuva caiu sobre a capital paulista.

Segundo a organização do GP São Paulo de F1 não há registros de feridos. No entanto, houve tumulto e correria entre crianças e pessoas com deficiência, segundo um torcedor relatou à Folha.

Forte temporal afeta GP de São Paulo em Interlagos nesta sexta-feira - Amanda Perobelli/Reuters

Segundo um torcedor, a cobertura ficou bem instável, e a organização disse pelo sistema de som que todos deveriam ficar nas arquibancadas. Mas, quando o teto rasgou, teve correria de pessoas com medo.

Ao longo da chuva, lojas da F1 chegaram a fechar as portas. O paddock ficou tomado de poças de águas.

Em nota, a organização do GP disse que "em virtude das fortes chuvas e vento ocorridos nesta sexta-feira, algumas áreas do GP São Paulo foram parcialmente afetadas".

Ainda de acordo com a organização, as equipes estão em campo verificando as ocorrências. "Tão logo tenhamos mais informações iremos divulgá-las", disse nota, enviada às 18h10.

A capital paulista teve uma tarde com rastro de destruição devido a um temporal acompanhado de rajadas de vento e granizo. Segundo a Defesa Civil, uma pessoa morreu em Osasco.

A Polícia Militar diz ter recebido 823 chamados relacionados a quedas de árvores e 22 desabamentos na capital e na Grande São Paulo.

A Defesa Civil informou que cidade de São Paulo registrou ventos, especialmente nas regiões do Campo Limpo, Santana, e aeroportos de Guarulhos e Congonhas, onde os ventos chegaram aos 103,7 km/h.

Segundo a Enel Distribuição, empresa responsável pelo fornecimento de energia na capital, as fortes chuvas e rajadas de vento provocaram quedas de árvores e galhos na rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia para alguns clientes. "A concessionária reforçou suas equipes em campo e trabalha para normalizar o fornecimento de energia o mais breve possível."

Ao longo do treino, o holandês Max Verstappen, campeão antecipado pela Red Bull, garantiu a pole. Charles Leclerc, da Ferrari, e Lance Stroll, da Aston Martin, completaram as primeiras posições. Fernando Alonso, da Aston, e Lewis Hamilton, da Mercedes, terminaram, respectivamente, em quarto e quinto.

Os pilotos voltam para pista às 11h, deste sábado, com o treino para a sprint.