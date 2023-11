Corinthians goleia São Paulo e mantém rotina de títulos no futebol feminino

São Paulo

O Corinthians manteve, no domingo (26), sua rotina de conquistas no futebol feminino. Enquanto a equipe masculina patina e luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a formação alvinegra das mulheres levantou mais um troféu, fazendo 4 a 1 no São Paulo e triunfando no Campeonato Paulista.

Derrotado por 2 a 1 no jogo de ida da final, o time preto e branco teve ampla superioridade ao longo de toda a partida de volta, realizada diante 40.235 torcedores no estádio de Itaquera. Jaqueline, Tarciane, Victória Albuquerque e Jheniffer marcaram os gols que definiram o campeão da competição estadual.

Foi o primeiro título do Corinthians após a saída do técnico Arthur Elias, alçado à seleção brasileira justamente por causa de seu sucesso no clube do Parque São Jorge –ele estava na arena, vendo suas antigas jogadoras. E o último do presidente Duilio Monteiro Alves, que vai encerrando seu mandato sem triunfos no jogo dos homens.

Alvinegras celebram gol na decisão do Campeonato Paulista - Adriano Vizoni/Folhapress

Reativada em 2016, a equipe feminina agora tem quatro taças estaduais, em 2019, 2020, 2021 e 2023. A histórica sequência inclui cinco vitórias no Campeonato Brasileiro (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023) e quatro na Copa Libertadores (2017, 2019, 2021 e 2023). Houve ainda duas glórias na Supercopa do Brasil (2022 e 2023).

Em festa dois dias após ver a formação masculina levar 5 a 1 do Bahia no mesmo campo, a Fiel agora espera para ver o que será da feminina sob nova direção. O presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, esteve na final e demonstrou seu apoio, mas não tem uma boa relação com a diretora Cris Gambaré.

A ideia inicial é mantê-la, porque é difícil discutir com os excepcionais resultados obtidos, mas será necessário aparar arestas. Há também indefinição em relação ao comando técnico, que ficou provisoriamente com o auxiliar Rodrigo Iglesias no fim de 2023 –ele também deverá acompanhar, de maneira definitiva, Arthur Elias na seleção.

Enquanto aguardam o que virá, os torcedores puderam celebrar mais uma vez. Com um público que ficou bem perto do recorde em partidas de equipes femininas na América do Sul, as donas da casa se impuseram desde o início e criaram múltiplas oportunidades até finalmente abrir o placar, aos 39 minutos.

O cabeceio de Jaqueline deixou empatado o placar agregado da decisão e mudou o clima para o segundo tempo. A festa cresceu aos nove minutos da etapa final, em novo cabeceio, de Tarciane, mas o São Paulo deu um último suspiro. Aos 18, Dudinha acertou um chute no ângulo e voltou a empatar o marcador somado da final.

Foi por pouco tempo. No minuto seguinte, após jogada bem trabalhada pela esquerda e cruzamento de Tamires, a goleira Carlinha teve de rebater para o meio da área, onde apareceu a artilheira Vic Albuquerque. Depois, aos 30, Jheniffer, em seu primeiro toque na bola, completou cruzamento de Gabi Zanotti para acabar com qualquer dúvida.