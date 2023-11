Lula nomeia número 2 de Weintraub para secretaria-executiva do Ministério do Esporte

Brasília

O presidente Lula nomeou Antonio Paulo Vogel para a secretaria-executiva do Ministério do Esporte, que é comandado pelo deputado licenciado André Fufuca, indicado pelo PP para a Esplanada.

Vogel foi número 2 de Abraham Weintraub no Ministério da Educação durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Presidente Lula durante coletiva de imprensa no Inep, em Brasília - Adriano Machado - 5.nov.2023/Reuters

A gestão de Weintraub e Vogel no MEC marcou o auge do uso do órgão para o embate político e ideológico feito por Bolsonaro na área da educação.

Ele chegou a se movimentar nos bastidores para assumir o comando da pasta após a saída de Weintraub do governo anterior.

No entanto, pesou contra ele na época o fato de ter sido secretário-adjunto de Finanças na gestão de Fernando Haddad (PT) na Prefeitura de São Paulo e secretário do governo do Distrito Federal no governo de Rodrigo Rollemberg (PSB).

Agora, ele será o número 2 do Ministério do Esporte. A pasta está sob comando de Fufuca, que assumiu o órgão em setembro após articulação para reforçar a participação do centrão no Executivo federal.