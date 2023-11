Neymar tem alta após passar por cirurgia no joelho

Belo Horizonte | AFP

O atacante Neymar, 31, recebeu alta na manhã deste sábado (4) do hospital Mater Dei, de Belo Horizonte. Ele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo na última quinta (2).



O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e da Seleção, "recebeu alta na manhã deste sábado do hospital Mater Dei", na capital mineira, "após nova avaliação" do médico responsável pela operação, Rodrigo Lasmar, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em comunicado.

Neymar, que foi operado após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, "teve uma boa evolução no pós-operatório", acrescenta a nota. "O próximo passo é iniciar o trabalho de fisioterapia."

Neymar deixa o campo após sofrer lesão em partida das eliminatórias contra o Uruguai - Andrés Cuenca/ 17.out.2023/Reuters

O jogador sofreu a lesão em 17 de outubro, durante partida da Seleção contra o Uruguai, em Montevidéu. O jogo era válido pelas eliminatórias para a Copa de 2026.

Ele teve rotação anormal no joelho quando tentava apoiar o pé no gramado e saiu carregado, já indicando a gravidade da lesão.

De volta ao Brasil, o atleta decidiu esperar para fazer o procedimento aqui. Seu clube tinha a intenção de realizar a cirurgia em Paris, mas o jogador quis ser operado por Lasmar.

O médico esteve presente nas três cirurgias do atleta —em 2018, para correção de fratura no pé direito, em fevereiro deste ano, para correção de lesão nos ligamentos, e nesta quinta.

Neymar foi contratado em agosto pelo Al Hilal como o principal reforço do clube, mas só disputou cinco partidas pelo time até o momento. O craque emplacou seu primeiro gol com a camisa 10 em 3 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Nassaji Mazandaran, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Para o coordenador do Laboratório de Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte da USP (Universidade de São Paulo), Júlio Cerca Serrão, o jogador pode se recuperar em no mínimo seis meses, mas deve levar um tempo maior, variando de oito a 12 meses.

A depender da velocidade da recuperação, poderá ser o mais longo período de inatividade de Neymar. Atualmente, a lesão que o deixou mais tempo sem jogar futebol foi uma entorse no tornozelo direito com lesão ligamentar, sofrida em fevereiro deste ano. O atleta ficou fora do gramado até agosto.