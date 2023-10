Se confirmada lesão de ligamento, Neymar deve ficar no mínimo 6 meses sem jogar

São Paulo

A lesão sofrida pelo atacante Neymar no jogo contra o Uruguai na noite de terça-feira (17) pode manter o astro da seleção brasileira afastado dos gramados até meados de 2024. O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 do Brasil, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A avaliação clínica preliminar dos médicos da seleção apontou suspeita de rompimento do ligamento cruzado anterior.

Coordenador do Laboratório de Biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte da USP (Universidade de São Paulo), Júlio Cerca Serrão afirma que, considerando o movimento de Neymar que ocasionou a lesão, com a fixação e o posterior giro do pé preso no gramado, o rompimento do ligamento cruzado anterior é bastante provável.

"Se ele não rompeu, é porque é um cara de muita sorte", diz Serrão, acrescentando que será preciso aguardar os resultados dos exames para confirmar a lesão e se outras regiões do corpo do jogador também foram afetadas. Segundo o especialista, é comum que o menisco também fique comprometido quando ocorre uma lesão desse tipo.

Neymar deixa campo de maca após lesão na partida da seleção brasileira contra o Uruguai no estádio Centenário, em Montevidéu - Andres Cuenca - 17.out.2023/Reuters

O camisa 10 deve fazer exames em São Paulo nesta quarta-feira (18) no início da tarde, com a expectativa de que os resultados sejam conhecidos até o final do dia.

De acordo com Serrão, confirmado o rompimento do ligamento, o prazo para a volta do jogador aos gramados é de, pelo menos, seis meses. O mais comum, no entanto, é que sejam necessários entre oito e 12 meses até que o astro da seleção retorne ao campo, diz o especialista.

Neymar tem sofrido com um longo histórico de lesões nos últimos anos. Considerando a sofrida na derrota para o Uruguai, ele já soma 17 lesões que o tiraram de ação desde 2014.

Só neste ano, ele já ficou afastado por cerca de seis meses, tendo desfalcado o PSG entre meados de fevereiro e agosto, depois de ter torcido o tornozelo em partida contra o Lille, pelo campeonato francês.

Ele teve problema parecido na Copa do Mundo do Qatar e não atuou diante da Suíça e Camarões, ainda na fase de grupos. Mesmo quando retornou, nas oitavas de final contra a Coreia do Sul, não estava em condições máximas.

A lesão deve tirar o jogador das próximas rodadas das eliminatórias para a Copa, em novembro, quando a seleção brasileira, atual terceira colocada, enfrentará a Colômbia fora de casa e pegará a líder Argentina, de Lionel Messi, no Maracanã.

Pelo Al Hilal, onde fez sua estreia no dia 15 de setembro, a volta deve ocorrer apenas quando o campeonato saudita já estiver perto do fim. A última rodada do torneio está prevista para 27 de maio de 2024. Caso os exames confirmem o rompimento do ligamento cruzado anterior, o retorno do camisa 10 aos gramados deve se dar entre abril e julho do ano que vem.