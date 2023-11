Paris aposta em tanque gigante para limpar o rio Sena a tempo das Olimpíadas

Paris | Financial Times

Samuel Colin-Canivez, engenheiro líder do sistema de água de Paris, estava em uma caverna de concreto com 30 metros de profundidade enquanto centenas de trabalhadores da construção corriam para terminar o projeto faraônico antes dos Jogos Olímpicos do próximo ano.

Sua missão: construir um túnel de 700 metros e um grande tanque de armazenamento para limpar o Sena, para que os atletas possam competir em eventos de natação e triatlo.

"Foi uma maratona, mas estamos na reta final", gritou Colin-Canivez em cima do barulho dos trabalhadores batendo martelos para instalar uma última seção de aço farpado para reforçar o concreto abaixo do piso do tanque. A construção começou há quase quatro anos e deve ser concluída na primavera, ao custo de € 90 milhões (R$ 473 milhões, na cotação atual).

Localizada entre um hospital do século 17 e a movimentada estação de Austerlitz, o reservatório subterrâneo terá uma capacidade equivalente a 20 piscinas olímpicas e foi projetado para capturar o transbordamento do sistema de esgoto antigo da capital francesa durante fortes chuvas.

Rio Sena, em Paris, será um dos principais palcos dos Jogos Olímpicos de 2024 - Emmanuel Dunand - 20.ago.23/AFP

"O objetivo é impedir que a água não tratada seja despejada no rio", disse Colin-Canivez.

Atualmente, cerca de uma dúzia de vezes por ano, os túneis de esgoto subterrâneos da cidade são sobrecarregados e, para evitar inundações nas ruas, eles liberam águas residuais no rio —incluindo bactérias perigosas E. coli encontradas em descargas de banheiros.

O novo tanque de armazenamento deve ajudar a reduzir tais incidentes para apenas duas vezes por ano, retendo a água durante tempestades e liberando-a gradualmente depois.

Este é um dos cinco projetos de engenharia que a região de Paris está realizando para limpar os rios Sena e Marne, permitindo que os moradores nadem neles novamente. Novas estações de tratamento de água, tubulações e bombas também foram construídas.

Muitos moradores permanecem céticos em relação a nadar no Sena e não há garantias de que a limpeza relacionada às Olimpíadas seja eficaz o suficiente para reduzir os níveis de bactérias a um nível seguro para os atletas competirem.

Paris foi obrigada a cancelar vários eventos-teste neste verão, quando exames de monitoramento laboratorial mostraram que havia muita E. coli no Sena. A poluição excessiva foi causada por um período de chuvas intensas. O novo tanque deve ajudar a evitar que esses fenômenos naturais prejudiquem a água.

Mas um segundo conjunto de eventos-teste no final de agosto também foi cancelado, mesmo que tenha chovido pouco nos dias que os antecederam, deixando os organizadores perplexos quanto à má qualidade da água. Investigações posteriores descobriram que uma válvula defeituosa havia sido deixada aberta, permitindo que água de esgoto escapasse, e um sistema de monitoramento automático havia falhado.

"Foi decepcionante, mas estamos confiantes de que podemos acertar a tempo dos jogos", disse Pierre Rabadan, vice-prefeito de Paris responsável pelo esporte.

Se a qualidade da água não estiver dentro dos padrões, Rabadan disse que as competições podem ser adiadas por alguns dias ou uma semana para permitir que a qualidade da água melhore - mas não há plano B para realizar as competições de natação em outro lugar.

Isso colocou pressão nos construtores de Colin-Canivez que trabalham no subsolo, assim como em outros que estão trabalhando em outras partes do plano de limpeza do Sena, como o esforço para conectar barcaças ancoradas no Sena ao sistema de esgoto.

Outro desafio tem sido convencer os proprietários a realizar reparos custosos para corrigir aproximadamente 20.000 casas e prédios em Paris e nos subúrbios vizinhos que não estão devidamente conectados ao sistema de esgoto.

"Tudo o que pudermos fazer ajudará", disse Colin-Canivez.

Nadar no Sena foi proibido em 1923 devido à poluição, mas os políticos há muito prometem trazê-lo de volta. O ex-presidente Jacques Chirac prometeu fazer isso quando era prefeito de Paris na década de 1990, mas falhou. Chuvas intensas regularmente traziam fluxos de lixo e plástico para o Sena, prejudicando a artéria histórica de Paris.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, apresentou as Olimpíadas como um catalisador para a abertura de 20 pontos de natação até 2025 na capital, que se tornou mais quente no verão devido ao aquecimento global.

"Teríamos levado 20 anos para fazer a limpeza sem o impulso e o orçamento extras das Olimpíadas", disse Rabadan.

Além dos eventos de natação, o Sena estará no centro dos jogos de Paris de maneiras que críticos têm alertado que podem ser excessivamente ambiciosas e arriscadas.

Um plano para realizar a cerimônia de abertura no rio tem gerado preocupações de segurança, com policiais e autoridades militares levantando preocupações sobre a segurança de um desfile de cerca de 150 barcos com 10.000 atletas, além de multidões de espectadores na margem do rio.

Os organizadores descartam esses medos e argumentam que a cerimônia única mostrará a beleza dos prédios à beira do rio da capital, como a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame e Les Invalides.

Rabadan defendeu tanto o desfile quanto os esforços de limpeza do Sena: "Não há plano B, já que executar o plano A será complicado o suficiente".