Verstappen vence GP de Las Vegas de F1 e Pérez garante vice-campeonato

Las Vegas (EUA) | AFP

O piloto holandês Max Verstappen, campeão mundial de Fórmula 1 antecipadamente, venceu na madrugada deste domingo (19) o Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, ao superar em uma emocionante corrida o monegasco Charles Leclerc e o mexicano Sergio Pérez.

'Checo' Pérez se conformou com a terceira posição no pódio, após ser ultrapassado por Leclerc na última volta, mas garantiu que terminará a próxima semana na segunda posição geral da temporada, o melhor resultado para um piloto mexicano na história da F1.

Verstappen, companheiro de Pérez na Red Bull, superou inúmeras dificuldades nesta corrida de regresso da Fórmula 1 a Las Vegas, incluindo ao sofrer uma penalização de cinco segundos.

Max Verstappen da Red Bull durante o GP de Las Vegas de F1 - Gary A. Vasquez - 18.nov.2023/ USA TODAY Sports via Reuters

Mas o insaciável 'Mad Max' que há semanas garantiu o tricampeonato mundial, acabou comemorando sua 18ª vitória nas 21 corridas disputadas este ano, incluídas as três nos Estados Unidos.

"Foi difícil. Tentei dar tudo de mim na largada, mas perdi a aderência. Isso nos atrasou, nos fez merecer a sanção e tive que ultrapassar muitos carros", explicou Verstappen, de 26 anos.

O monegasco Leclerc, que conquistou a quinta pole position do ano, porém, continua sem conseguir uma vitória nesta temporada.

A Ferrari não soube aproveitar mais um circuito com características urbanas que teoricamente a favorecia. Seu outro piloto, o espanhol Carlos Sainz, terminou em quinto após largar da décima segunda posição devido a uma polêmica penalidade nos treinos.

O também espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) terminou na nona colocação e o britânico Lewis Hamilton, único que disputava o vice-campeonato com Pérez, ficou em sétimo em uma prova que contou com inúmeras incidências desde a primeira volta.

A terceira corrida realizada na capital dos cassinos, depois das edições de 1981 e 1982, encerrou um fim de semana que começou de forma caótica, com o cancelamento dos primeiros treinos na quinta-feira devido a um esgoto mal vedado que causou sérios danos à Ferrari de Carlos Sainz.

A falta de aderência na pista fez com que não faltassem incidentes, ultrapassagens e mudanças de liderança numa prova que começou às dez da noite (horário local), o horário mais tardio da história da Fórmula 1.

"Para todas aquelas pessoas que foram tão negativas em relação a este fim de semana, dizendo que tudo foi espetáculo e 'bla, bla, bla', acho que Las Vegas provou que estavam errados", defendeu o britânico Lewis Hamilton.

Os promotores ansiavam por uma corrida com essas características depois do fiasco do primeiro dia, quando os treinos foram retomados no início da madrugada com as arquibancadas já desocupadas, o que gerou uma ação coletiva por parte de cerca de 35 mil espectadores.

"Foi uma corrida muito difícil", admitiu Pérez. "Foi bastante difícil com as rajadas de vento, o bloqueio da parte traseira. Não esperava a ultrapassagem final do Charles, ele estava a 0,7 e, depois na zona de frenagem, já estava lá. Então foi muito bom para ele e para Max".

Este problema na pista fez com que a primeira noite terminasse às quatro da manhã, sem público nas arquibancadas e com vários pilotos se solidarizando com a indignação de Sainz, que além de tudo, foi penalizado com 10 posições no grid de largada devido às modificações feitas no seu carro.

A corrida contou com a presença de várias celebridades como a cantora Rihanna, o ator Brad Pitt, os ex-craques David Beckham e Zlatan Ibrahimovic, além do cantor Justin Bieber, que ficou encarregado de agitar a bandeira quadriculada na linha de chegada.

Incidentes e reviravoltas

A penúltima corrida da temporada, que terminará na próxima semana em Abu Dhabi, teve um início turbulento em que Verstappen fez uma manobra agressiva por dentro, com a qual deslocou Leclerc para fora da pista para assumir o primeiro lugar.

A ação foi investigada pelos comissários, que aplicaram penalidade de cinco segundos a 'Mad Max'.

A falta de aderência na pista fria também cobrou o seu preço na primeira volta, onde ocorreram inúmeras colisões. O espanhol Alonso rodou e bateu no carro de Valteri Bottas.

Sainz e Pérez também sofreram colisões e tiveram que passar pelos boxes na segunda volta para trocar a asa dianteira.

Na quarta veio o primeiro abandono, de Lando Norris (McLaren), que derrapou até bater no muro na curva 12, provocando a saída do safety car.

Após o reinício da corrida, Alonso, Sáinz e Pérez começaram a ocupar posições na parte de trás do grupo.

O mexicano partiu direto à caça de Hamilton e, após o britânico ter um pneu furado devido a um contato com Oscar Piastri, subiu para a segunda posição atrás de Leclerc, que voltou a ser líder devido à aplicação da sanção a Verstappen.

A primeira posição rapidamente escapou de Leclerc novamente devido ao empurrão de 'Checo' Pérez, que assumiu a dianteira no meio da corrida.

Leclerc voltou a ultrapassá-lo, mas Verstappen, recuperado do impacto com George Russell, já estava perto da dupla e na 38ª volta assumiu uma primeira posição que não abandonou até chegar à linha de chegada cantando pelo rádio o hit de Elvis Presley "Viva Las Vegas!".