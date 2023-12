Novo Mundial de Clubes começa em 15 de junho com participantes das seis confederações

São Paulo

Em reunião antes das semifinais do Mundial de Clubes em Jidá, na Arábia Saudita, o conselho da Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou novas informações sobre a data e o formato do novo Mundial de Clubes, que será disputado por 32 equipes em 2025, nos Estados Unidos.

A competição contará com participantes de cada uma das seis confederações filiadas à entidade e será realizada de 15 de junho a 13 de julho. As informações foram divulgadas neste domingo (17).

Atleta do Bayern de Munique levanta taça de Campeão Mundial de Clubes 2013, após a vitória do Bayer sobre o Raja Casablanca, por 2 a 0, em Marrakesh, Marrocos - Gerard Julien-21.dez.13/AFP

A data foi escolhida para garantir que a realização do torneio esteja alinhada com o calendário de jogos internacionais, e considerando um intervalo mínimo de três dias de descanso entre as partidas para o bem-estar dos jogadores, segundo a Fifa.

O Mundial seguirá o mesmo formato da Copa do Mundo Fifa 2022 e da Copa do Mundo Feminina Fifa 2023, com a diferença de que não haverá disputa pelo terceiro lugar.

O torneio terá uma fase de grupos disputada por oito grupos de quatro equipes; as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final; uma fase eliminatória direta em uma única partida, das oitavas de final até a final; sem disputa pelo terceiro lugar.

Entre os clubes já classificados, estão Fluminense, Flamengo e Palmeiras, os últimos campeões da Libertadores. Entre os times europeus, tem vaga já garantida Manchester City, Real Madrid e Chelsea, os últimos campeões da Liga dos Campeões.

Há ainda um segundo critério de classificação, que se dará por meio do ranking de clubes da Fifa. Pelo ranking, estão classificados Bayern de Munique, PSG (Paris Saint-Germain), Inter de Milão, Porto e Benfica.

A metodologia de classificação padrão para definir o restante dos times por meio do ranking será considerada a partir da fase de grupos da principal competição de clubes relevante de cada confederação e terá como base os seguintes parâmetros: três pontos por uma vitória; um ponto por empate; e três pontos por avançar a cada fase da competição.

No caso dos clubes europeus, os princípios metodológicos pré-existentes serão aplicados excepcionalmente para determinar a classificação dos times para o Mundial de 2025.

A decisão foi tomada uma vez que a Uefa dispõe de um sistema de coeficientes de clubes e que já foram concluídas três temporadas completas e uma fase de grupos completa da quarta temporada da Liga dos Campeões.

A metodologia aprovada para o ranking das equipes europeias compreende: dois pontos por uma vitória; um ponto por empate; quatro pontos por classificação à fase de grupos; cinco pontos por classificação às oitavas de final; um ponto por classificação a cada fase seguinte da competição.

Com base nos princípios de acesso aprovados e nos resultados das respetivas competições continentais de clubes, já estão definidos os seguintes clubes:



África, com 4 times

Vagas para campeões (Liga dos Campeões da CAF) – 3 times

2020/21 e 2022-23: Al Ahly (Egito)

2021/22: Wydad (Marrocos)

2023/24: a confirmar

Vaga via ranking – 1 time a confirmar

Ásia, com 4 times

Vagas para campeões (Liga dos Campeões da AFC) – 3 times

2021: Al Hilal (Arábia Saudita)

2022: Urawa Red Diamonds (Japão)

2023/24: a confirmar

Via ranking – 1 time a confirmar

Américas Central e do Norte e Caribe, com 4 times

Vagas para campeões (Copa dos Campeões da Concacaf) — 4 times

2021: Monterrey (México)

2022: Seattle Sounders (Estados Unidos)

2023: León (México)

2024: a confirmar

América do Sul, com 6 times

Vagas para campeões (Copa Libertadores) – 4 times

2021: Palmeiras (Brasil)

2022: Flamengo (Brasil)

2023: Fluminense (Brasil)

2024: a confirmar

Vagas via ranking – 2 times a confirmar.

A vaga final será atribuída a um clube do país anfitrião.

Europa, com 12 times

Vagas para campeões (Liga dos Campeões da UEFA) – 4 times

2020/21: Chelsea (Inglaterra)

2021/22: Real Madrid (Espanha)

2022/23: Manchester City (Inglaterra)

2023/24: a confirmar

Vagas via ranking – 8 times

Bayern München (Alemanha)

Paris Saint-Germain (França)

Internazionale (Itália)

Porto (Portugal)

Benfica (Portugal)

10. A confirmar

11. A confirmar

12. A confirmar

Oceania, com 1 time

Via ranking - Auckland City (NZL)*

* De acordo com a Fifa, embora a edição de 2024 da Liga dos Campeões da OFC ainda não tenha sido disputada, das equipes que podem competir, não há possibilidade matemática de qualquer uma ultrapassar o Auckland City FC com base nos pontos conquistados pelo time durante o período de classificação.

Copa Intercontinental será disputada a partir de 2024

A Fifa informou também que o mundial de clubes no formato anual, que conta na edição deste ano com o Fluminense, passa a se chamar, a partir de 2024, de Copa Intercontinental da Fifa.

O torneio vai apresentar todos os campeões das principais competições de clubes da confederação e terminará com uma final entre os vencedores da Liga dos Campeões e os vencedores de um play-off intercontinental entre clubes das demais confederações.

A partida deverá ser realizada em local neutro. A Copa Intercontinental compreenderá as seguintes etapas:

Etapa A: Disputada em duas fases. De forma alternada, os campeões da África ou da Ásia jogarão em seu estádio contra os vencedores da Oceania durante a primeira fase. Os vencedores da rodada enfrentarão os vencedores da África ou da Ásia na fase final.

A primeira edição definirá um representante africano ou asiático na primeira rodada por sorteio, e os mandos de campo serão divididos de modo que cada equipe jogará uma partida em seu estádio.

Etapa B: Os vencedores da Copa dos Campeões da Concacaf enfrentarão os vencedores da Copa Libertadores em jogo único no estádio de um dos clubes, a ser determinado por sorteio.

Play-off: Os times vencedores nas etapas anteriores vão se enfrentar nos dias que antecedem a final, no mesmo palco neutro.

Final: Os ganhadores do play-off vão enfrentar o vencedor da Liga dos Campeões da UEFA numa sede neutra. Quem vencer será o campeão.

Para a edição inaugural da competição em 2024, as primeiras etapas serão agendas pela Fifa após consulta com os clubes e as confederações. O play-off será realizado em 14 de dezembro, em sede neutra, e a final acontecerá no dia 18 do mesmo mês.