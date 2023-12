Torcedores do Santos tentam invadir eleição e provocam tumulto na Vila

Santos

Integrantes de uma das torcidas organizadas do Santos tentaram invadir o ginásio Athiê Jorge Coury, na Vila Belmiro, e protagonizaram uma confusão na eleição que definirá o novo presidente do clube pelos próximos três anos. O pleito chegou a ser interrompido por aproximadamente vinte minutos. Não houve registro de feridos.

A ação ocorreu por volta das 14h, quando o grupo conseguiu arrombar uma das portas de acesso ao ginásio. Ao chegarem no local, iniciaram um conflito com trocas de agressões com seguranças contratados pelo clube.

O problema foi controlado com reforço de segurança e o acionamento da Tropa de Choque da Polícia Militar. Segundo o delegado seccional de Santos, Rubens Eduardo Barazal, os responsáveis dispersaram rapidamente. Um deles foi detido.

Torcedores do Santos causam tumulto durante eleições para a presidência do clube - Reinaldo Campos/Futura Press/Folhapress

Barazal ainda explicou que a logística dos votantes será mantida normalmente. A Polícia Civil tentará identificar os autores com o auxílio de imagens de segurança.

Cinco nomes concorrem à sucessão de Andrés Rueda, com mandato até dezembro de 2026: Ricardo Agostinho (Resolve), Wladimir Mattos (Juntos pelo Santos FC), Rodrigo Marino (Renova Santos), Maurício Maruca (Inova Santos) e Marcelo Teixeira (Santos grande de novo).

A eleição acontece simultaneamente no Salão de Mármore e no ginásio da Vila Belmiro. Desta vez, o clube não conta com urnas em São Paulo, como habitualmente faz nas disputas, utilizando a FPF (Federação Paulista de Futebol) como sede na capital.

A apuração iniciará ao término imediato do fechamento das urnas, com o resultado divulgado no começo da noite. O novo presidente inicia oficialmente o mandato a partir de 2 de janeiro, mas deve antecipar os trabalhos.

Ao todo, 16.602 sócios estão aptos a voto –sendo 7.662 no formato online. A expectativa é de um colégio eleitoral recorde, superando os 8.154 votantes de 2020, quando Rueda saiu vencedor com 3.936 votos.