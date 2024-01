Brasileiro Guilherme Madruga vence o prêmio Puskás, de gol mais bonito

São Paulo

O brasileiro Guilherme Madruga venceu o prêmio Puskás, oferecido pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) ao gol considerado o mais bonito da temporada.

O lance que lhe valeu o troféu ocorreu na Série B do Campeonato Brasileiro, em junho. Com a camisa do Botafogo-SP, o meio-campista acertou uma bicicleta de fora da área e balançou a rede do Novorizontino.

Guilherme Madruga se diverte no palco do The Best - Andrew Boyers/Reuters

Anunciado nesta segunda-feira (15) como reforço do Cuiabá, o atleta de 23 anos se mostrou emocionado ao receber o prêmio. "Nunca imaginei que estaria aqui com meus ídolos", afirmou, em discurso entusiasmado.

Clique aqui para ver o gol.