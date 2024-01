Corinthians ainda faz varredura em busca de novas escutas e aguarda relatório para acionar a polícia

São Paulo

O Corinthians aguarda a conclusão da varredura no Parque São Jorge determinada pelo presidente Augusto Melo, assim como um relatório da empresa contratada para fazer o serviço, antes de levar para as autoridades uma denúncia sobre os equipamentos de espionagem encontrados na sala da presidência.

Pessoas próximas ao mandatário disseram à Folha que só a partir do fim da vistoria é que ele vai adotar as medidas cabíveis.

Na quinta-feira (11), o ex-presidente alvinegro Duilio Monteiro Alves disse que era "inadmissível" o fato de que a atual gestão ainda não tenha comunicado a polícia sobre o ocorrido. Além disso, ele mesmo tomou a iniciativa de registrar um boletim de ocorrência.

Parque São Jorge, sede do Corinthians - José Manoel Idalgo/ Ag. Corinthians

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) confirmou nesta sexta-feira (12) o registro do BO. O órgão não diz se foi Duilio quem fez o registro, mas as informações indicam tratar-se do ex-presidente do Corinthians.

"O caso foi registrado como interceptação telefônica na Delegacia Eletrônica. A vítima, um homem de 48 anos [mesma idade do dirigente], relatou que foram descobertos equipamentos de espionagem na sala em que trabalhava, quando ocupava o cargo de presidente de um clube de futebol", diz o comunicado enviado à reportagem pelo órgão.

Reportagem da Folha publicada na quarta-feira (10) revelou que ao menos três câmeras e escutas foram encontrados no andar em que fica a sala da presidência e onde ocorrem também reuniões com outros dirigentes e conselheiros do clube.

A assessoria de imprensa da equipe confirmou a informação obtida pela reportagem com três fontes distintas e, em nota curta, disse somente que "a nova administração do Corinthians lamenta, mas não se surpreende com o ocorrido".

Um dos equipamentos estava atrás da tela de um quadro que fica atrás da mesa de Augusto. Outro foi encontrado em um interruptor de tomada, e o terceiro, debaixo da mesa da secretária da presidência.

Até o momento, o presidente do Corinthians optou por não fazer um boletim de ocorrência. De acordo com pessoas próximas ao cartola ouvidas pela reportagem, ele teme ser acusado de ele próprio ter plantado os equipamentos para criar uma notícia.