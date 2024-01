Djokovic perde invencibilidade de seis anos na Austrália

Perth (Austrália) | Reuters

Novak Djokovic sofreu sua primeira derrota da temporada e a primeira na Austrália em seis anos, com uma surpreendente derrota por 6-4 e 6-4 para Alex de Minaur, que deu à Austrália uma vantagem de 1-0 sobre a Sérvia nas quartas de final da United Cup nesta quarta-feira (3).

Djokovic foi prejudicado por um problema no pulso direito na vitória da Sérvia sobre a República Tcheca na terça-feira e o número um do mundo foi atendido novamente por um fisioterapeuta antes de De Minaur conseguir uma quebra tardia e vencer o primeiro set.

Campeão do Aberto da Austrália, Djokovic, perdeu o saque novamente, entregando a De Minaur uma vantagem de 4-3 no segundo set e salvou três match points depois, mas não conseguiu evitar a surpreendente derrota antes do primeiro Grand Slam do ano, que acontecerá ainda este mês.

Novak Djokovic em ação durante partida pela United Cup contra Alex De Minaur da Austrália - Zhou Dan - 3.jan.2024/Xinhua

Djokovic estava em uma sequência de 43 vitórias na Austrália e se preparava para tentar conquistar seu 11º título em Melbourne Park, tendo perdido pela última vez no país para Chung Hyeon na quarta rodada da edição de 2018, quando estava com problemas no cotovelo.

"É extremamente especial", disse o número 12 do mundo, De Minaur, após a maior vitória de sua carreira. "Novak é um competidor incrível e o que ele fez pelo esporte é muito especial."

"É surreal, é incrível e estou feliz por ter conseguido isso aqui em Perth e na Austrália."

"No final das contas, quando você enfrenta o Novak, você só precisa entrar lá, tentar aproveitar, acreditar em si mesmo e, não importa o que aconteça, lutar até o fim. Hoje foi o meu dia. Estou feliz por ter conseguido a vitória. Com certeza significa muito."

Entre as principais cabeças de chave, a Polônia venceu a China e avançou para as semifinais do evento com 18 equipes, depois que o poderoso Hubert Hurkacz venceu Zhang Zhizhen por 6-3 e 6-4 e Iga Swiatek se recuperou de uma desvantagem de 2-0 no primeiro set para vencer Zheng Qinwen por 6-2 e 6-3.

Foi a terceira vitória consecutiva de Swiatek no torneio, que a número um do mundo está usando para se preparar para o Aberto da Austrália deste mês.

Caroline Garcia e Adrian Mannarino levaram a França às quartas de final com uma vitória sobre a Itália. Número 20 do mundo, Garcia venceu Jasmine Paolini por 6-4, 5-7 e 6-4, depois que Mannarino venceu Lorenzo Sonego por 6-4 e 6-4 no confronto do Grupo D.

A Grécia saiu na frente do Canadá no Grupo B, com o vice-campeão do Aberto da Austrália, Stefanos Tsitsipas, vencendo sua primeira partida de simples da temporada ao derrotar Steven Diez por 6-2 e 6-3.

O Aberto da Austrália acontecerá de 14 a 28 de janeiro.