Rafael Nadal cogita prolongar carreira para além de 2024

Brisbane, Austrália | AFP

Depois de quase um ano ausente das quadras, o tenista espanhol Rafael Nadal, 37, deixou neste domingo (31) a porta aberta para uma continuação de sua carreira após a temporada de 2024, embora ainda reconheça que há "uma alta probabilidade" de que a atual participação no Aberto da Austrália possa ser a última.

"O problema quando digo que esta será minha última temporada é que não posso prever 100% o que acontecerá no futuro", disse ele em entrevista coletiva. O tenista admitiu que cogitou a aposentadoria por conta da lesão no quadril sofrida na edição passada do Grand Slam australiano.

O tenista espanhol Rafael Nadal, em entrevista coletiva durante o ATP de Brisbane. - William WEST / AFP

A princípio, a temporada recém-iniciada era a última prevista pelo espanhol, depois de um 2023 limitado pelas questões físicas. "Obviamente, a chance é alta de que esta seja a última vez que jogo aqui na Austrália [...] Mas se eu estiver aqui no ano que vem, não me diga ‘você disse que seria sua última temporada', porque eu não estou dizendo isso", declarou Nadal.

Após 347 dias de ausência, o espanhol regressou às quadras na chave de duplas do ATP de Brisbane neste domingo (31). Jogando ao lado do compatriota e técnico Marc Lopez, ele pareceu afiado e com mobilidade, mas o resultado foi uma derrota por 2 a 0 (6-4 e 6-4) para a dupla australiana formada por Jordan Thompson e Max Purcell.

Nadal entrará na disputa do torneio de simples enfrentando um velho conhecido, o austríaco Dominic Thiem. O ex-campeão do Aberto dos Estados Unidos foi vítima do espanhol duas vezes em finais de Roland Garros e também tenta voltar ao seu mais alto nível depois de ter sofrido com lesões nas últimas temporadas.

A partida está marcada para terça-feira (2). Atualmente, Nadal ocupa a 672ª posição no ranking da ATP, enquanto Thiem é o 98º. Os dois já se enfrentaram 15 vezes, com nove vitórias do espanhol e seis do austríaco.

"Não posso prever como estarei nos próximos seis meses. Não posso prever se o meu corpo me permitirá desfrutar do tênis tanto como nos últimos 20 anos", acrescentou Nadal, confessando ter pensado em abandonar as quadras durante a longa convalescença.

"Se eu pensei em me aposentar naquela época? Claro que pensei. Tive que passar por muita coisa para voltar. Mas em um momento decidi continuar. Tive a determinação de continuar", afirmou.