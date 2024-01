Endrick marca de novo, e Brasil vence a Colômbia no pré-olímpico

São Paulo

O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (26), pelo torneio pré-olímpico, disputado na Venezuela. A competição define quais seleções da América do Sul estarão nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam em julho. Os gols foram de Endrick e John Kennedy.

A Colômbia, que vinha de derrota por 3 a 0 para o Equador, começou a partida ensaiando uma pressão, mas foi o Brasil que abriu o placar.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, John Kennedy chutou de fora da área, o goleiro espalmou e, no rebote, Endrick completou para as redes.

Endrick (à esquerda) comemora seu gol durante a vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2 a 0 com seus companheiros de equipe - Federico Parra/AFP

A Colômbia teve chances de empatar na segunda etapa, mas parou na pontaria ruim de seus jogadores, que criavam, mas finalizavam mal, e no goleiro Mycael, que fez uma bela defesa em cabeçada de Carlos Cortés após cobrança de escanteio.

Já aos 38 minutos, Gabriel Pec ganhou pela esquerda num contra-ataque e rolou para John Kennedy, sozinho, dar números finais à partida,

Com o resultado, a equipe, comandada pelo treinador Ramon Menezes, foi aos 6 pontos e está em segundo no Grupo A da competição. O líder Equador tem 7, mas um jogo a mais. O Brasil tem, por ora, 100% de aproveitamento. Na estreia, a seleção venceu a Bolívia, por 1 a 0, na terça (23). O gol foi de Endrick.

Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para o quadrangular final que definirá quais serão os dois representantes da América do Sul nas Olimpíadas de Paris.

Estão no grupo do Brasil, além da Colômbia e da Bolívia, Equador e Venezuela. No Grupo B estão Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile.

O próximo jogo no Brasil é na segunda (29), contra os equatorianos, às 17h.