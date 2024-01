Mbappé diz que deseja disputar as Olimpíadas de Paris

São Paulo

O atacante francês Kylian Mbappé, 25, afirmou que tem o desejo de disputar os Jogos Olímpicos que serão realizados entre 26 de julho e 11 de agosto, em Paris. Em declarações à revista GQ França, ele falou também sobre a possibilidade de deixar o PSG (Paris Saint-Germain).

"Se me permitirem [participar da competição], ficarei feliz, mas, se não for possível, vou entender. Para qualquer atleta, os Jogos Olímpicos ocupam um lugar especial", disse o jogador.

Ele afirmou ainda que gostaria de já ter participado dos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos inicialmente para ocorrerem em 2020, mas adiados para 2021 por conta da pandemia de Covid-19. Na ocasião, a seleção francesa caiu ainda na fase de grupos, ficando atrás de Japão e México.

As Olimpíadas de Paris contarão com 16 equipes no torneio masculino e 12 no feminino. Enquanto para as mulheres não há restrição de idade, para os homens, só podem competir jogadores com até 23 anos, com a permissão, desde os Jogos de Atlanta-96, para que sejam convocados até três jogadores acima dessa idade.

Kylian Mbappe durante partida entre PSG e Lens pelo Campeonato Francês no estádio Bollaert-Delelis - François Lo Presti - 14.jan.2024/AFP

A França ganhou uma medalha de ouro na modalidade em 1984, nos Jogos de Los Angeles. Venceu na final o Brasil por 2 a 0. O país também conquistou uma prata, na edição de Paris, em 1900.

"Quero ganhar tudo e escrever meu nome na história da seleção francesa como um jogador que fez a diferença", disse Mbappé.

Ele afirmou também que pode deixar o PSG, onde está desde 2017. Pelo clube, ganhou cinco vezes o Campeonato Francês. Seu contrato atual com a agremiação se estende até junho de 2024.

"Muitos grandes jogadores que marcaram a história do futebol saíram da Europa neste verão e estamos entrando em uma nova era do futebol. É o ciclo desse esporte e em algum momento será minha vez de partir", disse o francês. "Não estou preocupado com essas mudanças. Simplesmente penso em continuar com minha carreira e seguir meu próprio caminho".