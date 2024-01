Pacaembu não vai receber final da Copinha no aniversário de SP

São Paulo

A final da Copa São Paulo de futebol não será mais realizada no Pacaembu, conforme o previsto inicialmente. O jogo marcaria a reabertura, ainda que parcial, do estádio.

O estádio segue em obras e não terá condições de receber a partida, no dia 25 de março. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (16) pela FPF (Federação Paulista de Futebol), em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo e a Concessionária Allegra Pacaembu, responsável pelo estádio.

Estádio do Pacaembu em obras - Rubens Cavallari - 29.mar.2023/Folhapress

"A decisão foi tomada após criteriosa análise de todos os envolvidos, prezando prioritariamente pela segurança e conforto de clubes e torcedores", diz a nota, que informa ainda que a FPF "observará todas as questões de segurança e critérios técnicos para anunciar oportunamente o novo local da final".

Em agosto de 1995, a final da Supercopa São Paulo de Futebol Júnior entre Palmeiras e São Paulo, no Pacaembu em obras, terminou em tragédia com um torcedor morto e mais de cem feridos.

Na final da Copa São Paulo de 2023, o Palmeiras conquistou o bicampeonato do torneio ao vencer o América-MG no estádio do Canindé, o campo da Portuguesa, na zona norte.

A Concessionária Allegra Pacaembu informou que as obras de modernização e restauro "seguem em ritmo acelerado" e que a reabertura do Pacaembu se dará em fases ao longo do primeiro semestre de 2024. "A empresa informa, ainda, que o andamento dos trabalhos segue dentro dos prazos contratuais e que o Pacaembu estará de volta para a Copinha de 2025, completamente renovado".

Em dezembro, a Allegra afirmava que a reinauguração se daria em fases, mas a partir de janeiro de 2024, e que o campo estaria preparado para receber a decisão da Copa São Paulo no dia 25.

No final do ano passado, o secretário-executivo de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, Paulo Galli, já havia declarado que a reinauguração do estádio deveria ficar para o segundo semestre.

No dia seguinte às declarações, a FPF e a Prefeitura chegaram a ratificar que a final da Copa São Paulo seria mesmo no Pacaembu.

O estádio está em obras desde junho de 2021. O último jogo realizado no local foi em 29 de fevereiro de 2020, quando Santos e Palmeiras se enfrentaram pelo Campeonato Paulista. A partida terminou com um empate sem gols.

O estádio, inaugurado em abril de 1940, chegou a ser utilizado como hospital de campanha durante a pandemia de Covid-19, entre abril e junho de 2020.