Série Bets no Brasil faz raio-X do fenômeno de apostas esportivas online

Brasília

A profusão de sites de apostas esportivas online no Brasil é objeto da série de reportagens Bets no Brasil, que a Folha publica a partir deste sábado (13). O raio-X mostra o alcance desse tipo de prática, os impactos sociais e econômicos com a disseminação de jogos de azar online, como riscos com vícios em menores de idade, além dos interesses empresariais e casos sob investigação.

O nome bet, que domina as principais marcas que atuam no setor no país, vem do inglês "apostar". O negócio online disparou no Brasil a partir de uma lei de 2018, que liberou o funcionamento das casas online.

Leia os textos da série Apostas atraem jovens e chegam a 15% da população, que diz gastar R$ 263 por mês, mostra Datafolha

Adolescente manuseia sites de apostas em celular, em Brasília. - Pedro Ladeira/Folhapress

A partir disso, propagandas de bets passaram a dominar a grade da TV aberta, sobretudo durante jogos de futebol. As redes sociais foram inundadas de anúncios, viralizados pela atuação de influenciadores famosos.

Esse avanço no número de casas de apostas voltadas ao público brasileiro explodiu sem regras claras de para atuação e fiscalização. Isso ocorreu à margem de uma regulamentação definitiva, que ficou parada nos quatro anos do governo Jair Bolsonaro (PL).

Ao mesmo tempo, começaram a aparecer casos de fraudes em resultados esportivos e também denúncias de sites que são espécie de cassino.

O governo Lula (PT) passou a trabalhar na regulamentação no ano passado. Já foi aprovada nova lei para definir taxação e funcionamento das empresas, que também deverão se credenciar para atuar no Brasil —atualmente, quem oferece apostas online no país tem sede no exterior.

A série de reportagens destrincha dados de pesquisa Datafolha inédita sobre o tema, além de trazer avaliações de especialistas, relatos de apostadores e viciados em jogos. Ainda há bastidores de investigações em curso, do perfil de empresas que buscam atuar nesse mercado e também sobre os próximos passos da regulamentação.