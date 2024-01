Simone Biles diz ter se sentido fracassada após Jogos Olímpicos de Tóquio

Toronto | Reuters

A ginasta americana Simone Biles disse que se sentiu como uma fracassada após as Olimpíadas de Tóquio e que não ficaria arrasada se não fizesse parte da equipe dos Estados Unidos para os Jogos de Paris deste ano.

Biles foi para as Olimpíadas de Tóquio com o objetivo de conquistar um recorde de seis medalhas de ouro, mas voltou para casa com apenas uma medalha de bronze, depois de sofrer uma crise de confiança que a fez desistir de vários eventos devido aos "twisties", um tipo de bloqueio mental que desorienta os ginastas.

"Eu gostaria de poder dizer que foi glorioso", disse Biles à Vanity Fair sobre o período após as Olimpíadas de Tóquio. "Quando tirei uma pausa depois de 2016 (Olimpíadas do Rio), tive o melhor momento da minha vida. Estava fazendo de tudo".

"Mas depois dos Jogos Olímpicos em Tóquio, foi meio deprimente até eu começar a fazer terapia e buscar ajuda", disse a ginasta. "Eu me senti como uma fracassada".

Simone Biles se apresenta durante o Mundial de Ginástica Artística na Bélgica - Yves Herman - 1.out.2023/Reuters

Depois de uma pausa de quase dois anos, Biles voltou à competição em agosto passado no U.S. Classic, provando que ainda era a força dominante do esporte, vencendo o individual geral. Semanas depois, ela conquistou o seu oitavo título individual geral no Campeonato de Ginástica dos Estados Unidos, estabelecendo um recorde.

No campeonato mundial do ano passado, na Bélgica, ela conquistou quatro medalhas de ouro, incluindo o seu sexto título individual geral, igualando um recorde.

Com base em seus resultados, Biles deveria fazer parte da equipe dos Estados Unidos para os Jogos de Paris, que acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto, mas se isso não acontecer, a tetracampeã olímpica disse que seguirá em frente.

"Se eu não chegar a Paris, não vai me arrasar completamente", disse Biles, que estará na capa da Vanity Fair de fevereiro.

Um dos sacrifícios que Biles teve que fazer durante seu retorno foi ficar longe do marido, o jogador de futebol americano Jonathan Owens, do Green Bay Packers.

Os dois se conheceram em um site de relacionamentos e se casaram em abril passado.

"Além da aparência dele, ele era tão doce e gentil, e acho que o que gostei nele foi a confiança. Ele realmente acredita que é o melhor em tudo", disse Biles, que assiste a muitos jogos dos Packers. "Eu tinha 19 anos quando ganhei minha primeira Olimpíada, e fiquei pensando, como vou superar isso?".

"Meu casamento superou. Foi a melhor sensação de todas".

"Nós dois estamos tão ocupados, então não é como se eu estivesse sentada esperando ele voltar para casa, mas é difícil".