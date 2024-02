Argentino morre após levar facada em estádio de futebol durante briga

Buenos Aires | AFP

Um homem morreu no sábado (3) após ser esfaqueado durante uma briga em um estádio de Buenos Aires, onde acontecia um jogo profissional da segunda divisão do futebol argentino.

A vítima se envolveu em uma briga com socos na arquibancada no fim do primeiro tempo entre o time da casa, Chacarita, e o Deportivo Maipú. A confusão continuou nos corredores de acesso ao estádio, onde ele teria recebido a facada no peito. O homem de 43 anos foi levado com vida para um hospital, onde morreu de parada cardiorrespiratória.

Segundo o jornal argentino Clarín, a polícia já identificou o assassino, um homem de 31 anos da cidade de Villa Ballest, na província de Buenos Aires.

As autoridades descartaram que o incidente possa estar relacionado a confrontos entre facções rivais do clube, algo comum no futebol argentino, que já registrou mais de 300 mortes em sua história profissional, segundo a ONG Salvemos al Fútbol, que trabalha contra a violência no esporte.

"Trata-se de um incidente totalmente isolado, que não tem relação com facções ou torcedores organizados. Pelo que pudemos apurar, foi resultado do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas", disse à imprensa Guillermo Cimadevila, chefe da Agência de Prevenção da Violência no Esporte. O incidente ocorreu no estádio do Chacarita, localizado na periferia oeste de Buenos Aires.