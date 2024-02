Sobe para 51 número de mortos por incêndios florestais no Chile

Viña Del Mar | AFP

Os incêndios florestais no Chile já causaram a morte de ao menos 51 pessoas até a noite deste sábado (3). O país está em estado de emergência decretado pelo presidente Gabriel Boric devido à situação.

O fogo assola a região turística de Valparaíso, no centro do país, desde a sexta-feira (2), assim como áreas no sul do Chile. Ao menos nos últimos três anos, o país sul-americano passa por catástrofes do tipo durante o verão.

Um helicóptero carregando um balde de água voa sobre região de Valparaíso, onde o fogo se espalha - REUTERS/Sofia Yanjari

Essa, no entanto, é a tragédia mais mortal enfrentada pelo Chile na última década, segundo autoridades. O número de vítimas aumenta enquanto os bombeiros se esforçam para controlar as chamas.

O serviço médico legal havia registrado anteriormente 46 mortos, mas mais pessoas morreram em instalações de saúde, segundo o subsecretário do Interior, Manuel Monsalve. Além das perdas humanas, entre 3 mil e 6 mil residências foram afetadas.

Rosana Avendaño, uma ajudante de cozinha de 63 anos, estava fora de casa quando o fogo começou a devastar El Olivar, um bairro da cidade de Viña del Mar, onde ela mora com seu marido e o animal de estimação.

"Foi terrível porque eu não conseguia chegar (em casa). O fogo veio, perdemos tudo. Meu marido estava deitado e começou a sentir o calor do incêndio que se aproximava e saiu correndo", relatou a mulher à AFP. Avendaño não teve contato com ele até este sábado. No final, seu animal de estimação também escapou das chamas.

Do Palácio de La Moneda, em Santiago, o presidente Gabriel Boric antecipou que as vítimas irão "aumentar" diante da "dimensão" que a "tragédia" está tomando. Já são 43 mil hectares queimados.

Apenas na Villa Independencia morreram 19 pessoas, mas o balanço final de óbitos pode aumentar nas próximas horas, de acordo com a ministra do Interior, Carolina Tohá. Quinze dos mortos já foram identificados. Ainda não se sabe o número de pessoas que deixaram suas casas em fuga.

Até o 12h de sábado, no horário local (o mesmo de Brasília), 92 incêndios haviam sido registrados. Desse total, 40 foram controlados. Brigadas ainda tentam conter os demais.

O presidente Boric decretou na sexta-feira (2) o estado de exceção por catástrofe, para dispor de "todos os recursos necessários" para combater as chamas.

Desde a última quarta-feira (31), as temperaturas se aproximam dos 40°C na zona central do Chile, onde fica Santiago. O Ministério dos Transportes decidiu, nesta sexta, bloquear totalmente o trânsito devido à visibilidade reduzida pela fumaça na Rota 68, que vai de Santiago a Valparaíso.

Em dezembro de 2022, a mesma região de Valparaíso sofreu com fortes incêndios florestais, que costumam ser intencionais, segundo relatórios oficiais. O fogo também se espalha rapidamente devido a construções em áreas não autorizadas.

Um incêndio afetou as montanhas em Quilpe, Viña del Mar, no sábado (3) - AFP/RODRIGO ARANGUA

A prefeita de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ficou surpresa com a magnitude dos incêndios. "Estamos diante de uma catástrofe sem precedentes, uma situação dessa envergadura nunca tinha acontecido na região de Valparaíso. São mais de cinco focos simultâneos, e o setor mais afetado é, novamente, Viña del Mar", observou.

As rotas para essas praias do Pacífico foram fechadas. As chamam queimam zonas povoadas, onde colapsaram as rotas alternativas de milhares de pessoas que tentavam deixar a área.

Segundo relatório da Corporação Nacional Florestal (Conaf), o maior incêndio florestal é na Reserva Lago Peñuelas, próxima à principal rodovia que dá acesso à região. O segundo incêndio mais amplo ocorre em La Aguada, comuna de La Estrella na região de O'Higgins, no centro do país.

Uma onda de calor com temperaturas máximas assola a América do Sul, onde El Niño é agravado pelo aquecimento global provocado pela atividade humana, segundo especialistas. Os alertas emitidos pelo persistente calor sufocante estão em vigor a partir desta semana e, na próxima, em áreas da Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, além do Chile.