Baixe o pôster do campeão da Supercopa

São Paulo

A Folha oferece aos torcedores o download do pôster do São Paulo campeão da Supercopa Rei 2024, torneio que opôs os atuais campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

O São Paulo conquistou o troféu após derrotar o Palmeiras por 4 a 2 nos pênaltis, neste domingo (4), no Mineirão, em Belo Horizonte. No tempo regulamentar, o jogo terminou sem gols.

Time do São Paulo campeão da Supercopa do Brasil; disputa foi decidida nos pênaltis - Douglas Magno - 4.fev.24/AFP

BAIXE O PÔSTER COMO FUNDO DE TELA DO COMPUTADOR

Abra a imagem abaixo na resolução preferida, clique sobre ela com o botão direito e selecione "Definir como fundo da área de trabalho" (ou mensagem semelhante), no Windows.

Para os usuários Mac, clique com o botão direito do mouse e selecione "Usar imagem como imagem da mesa".

ESCOLHA SUA RESOLUÇÃO OU PROPORÇÃO DE TELA

2.560 x 1440 (16:9)

2.960 x 1.440 (5:9)

3.000 x 2.880 (3:2)

5.120 x 2.880 (5:8)

Smartphone (16:9)