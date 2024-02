'Dinastia está só começando', diz estrela do campeão do Super Bowl

AFP e São Paulo

Ele entrou em campo na noite de domingo (11), no Allegiant Stadium, em Las Vegas (Nevada), trazendo no currículo dois títulos de melhor jogador (MVP) de dois Super Bowls, a finalíssima da NFL: em 2020 e em 2023.

E foi o grande responsável pela reviravolta espetacular que levou o Kansas City Chiefs, do estado de Missouri, a conquistar o seu quarto título nacional. A equipe bateu o San Francisco 49ers por 25 a 22, na prorrogação, após um empate de 19 a 19 ao final do último quarto do tempo normal.

Mahomes saiu da disputa contra a equipe californiana com mais um troféu de MVP.

Patrick Mahomes (número 15) passa a bola a Hardman, que faz o touchdown - Ethan Miller/Getty Images via AFP

Com essas três conquistas individuais, iguala-se ao lendário Joe Montana, também com três prêmios. À frente dos dois apenas o ex-senhor Bündchen, Tom Brady, com cinco conquistas.

A participação de Mahomes na conquista deste domingo foi fundamental.

Pouco antes do fim da prorrogação, sua equipe perdia por 19 a 22. Mas então ele fez um lançamento preciso que encontrou livre o companheiro Mecole Hardman, que fez o touchdown, colocou seis pontos na conta do Kansas, virou o placar e garantiu o título do equipe do Missouri.

Patrick Mahomes com o troféu de MVP do Super Bowl - Ethan Miller/Getty Images via AFP

Foi o quarto título nacional do Kansas City, o terceiro em cinco anos, o primeiro bicampeonato (1969, 2019, 2022, 2023). Mas o astro, de apenas 28 anos, diz que a equipe não vai se contentar com isso.

"Isto [a conquista de 2023] significa muito", declarou. "Com as adversidades que enfrentamos neste ano, e então superá-las... Esses garotos nunca vacilaram. Eu sei o quanto esses caras trabalham. Eu sei o quanto esses caras se esforçam, o quanto os treinadores trabalham. Acredito que somos o time que mais trabalha na NFL, e o quanto trabalhamos para chegar lá".

Com esse terceiro título nas últimas cinco temporadas, o Kansas City Chiefs praticamente declara sua dinastia estabelecida. Mahomes, novamente, não quer ouvir falar de um possível relaxamento por esses enormes sucessos.

"Jogamos em alto nível, jogamos com intensidade. Na primeira metade eles nos pressionaram, e nós igualamos na segunda e assumimos o controle na prorrogação", contou.

No primeiro intervalo, o time foi para o vestiário perdendo por 10 a 3. "A conversa no intervalo foi: 'Vamos voltar a ser nós mesmos'", revelou Mahomes sobre o que aconteceu no vestiário.

"Somos jovens, buscamos mais", salientou o astro.

Patrick Mahomes após a conquista da NFL 2023 - Mark J. Rebilas/USA Today via Reuters

Na partida contra os californianos, o quarterback completou 34 passes em 46 tentativas para as 333 jardas.

No tempo normal, Mahomes teve uma grande atuação e permitiu que o companheiro Butker empatasse a partida no último segundo, levando para o jogo para a prorrogação.

O bicampeonato do Kansas é um feito que não acontecia havia 20 anos. A última vez fora com os Patriots, de Tom Brady, nas temporadas de 2003 e 2004.

Ainda não chegado aos 30 anos, Mahomes já disputou quatro Super Bowls, venceu três e ganhou o prêmio de MVP em todas as suas vitórias. É o único jogador na história a ter três títulos MVP do Super Bowl antes dos 30 anos.

"Espero que as pessoas lembrem não apenas da grandeza que tivemos em campo, mas da maneira como lutamos", disse o quarterback. "Não é sempre bonito", acrescentou, sobre as disputas a que os torcedores às vezes são obrigados a assitir.

Em número de conquistas do Super Bowl, Patrick Mahomes agora empata com Troy Aikman, que também tem três títulos.

O ex-astro do Patriots Tom Brady tem sete; Terry Bradshaw e Joe Montana têm quatro cada um.

Nas conquistas nacionais por equipe, o Kansas City Chiefs agora se igualou aos Giants e aos Packers, com quatro títulos cada um.

E o Kansas aparece agora como a primeira franquia a vencer o Super Bowl dois anos seguidos, desde que Tom Brady conseguiu a façanha com o New England Patriots, nas temporadas de 2003 e 2004.

Logo após a conquista do título, questionado se os Chiefs já são uma dinastia, respondeu: "Estamos começando uma".

"Este é um dos maiores times de todos os tempos", disse o tight end Travis Kelce, namorado de Taylor Swift, há 11 anos na equipe, seu "decano".