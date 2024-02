Nos últimos segundos, Kansas City Chiefs vence o Super Bowl 58 na segunda prorrogação da história

Em um jogo de reviravoltas, o Kansas City Chiefs derrotou o San Francisco 49ers e levantou seu quarto troféu do Super Bowl, por 25 a 22, em Paradise, Nevada, na noite deste domingo (11).

A 58ª edição da grande final da temporada da NFL (National Football League), maior evento esportivo do ano nos Estados Unidos, foi a segunda a ser decidida na prorrogação, depois da 51ª.

Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs - Michael Reeves/Getty Images/AFP

A partida, disputada no Allegiance Stadium, casa dos Las Vegas Raiders, diante de cerca de 65 mil espectadores, começou defensiva, com ambos os times terminando o primeiro quarto sem pontos.

O Kansas City Chiefs, que defendia o título, terminou o primeiro tempo perdendo por 10 a 3 e chegou a virar no terceiro quarto, abrindo 13 a 10. O último período foi o mais tenso, com os dois times travados em 16 a 16 faltando pouco mais de cinco minutos para o fim do jogo regulamentar.

Com menos de dois minutos no relógio, Jake Moody acertou um field goal de mais de 50 jardas e colocou o time de San Francisco na frente, 19 a 16. Com seis segundos, a equipe de Missouri empatou novamente e levou a partida para a prorrogação.

No período extra, o 49ers saiu na frente, com um field goal. Faltando meros segundos para o apito final, porém, Hardman invadiu a endzone e selou a vitória para o Kansas City Chiefs.

Jauan Jennings do San Francisco 49ers dá passe para Christian McCaffrey no Super Bowl 58 - Harry How/Getty Images/AFP

O destaque do Chiefs ficou com o já experiente Patrick Mahomes, que chegou à partida já tendo sido eleito melhor jogador de dois Super Bowls. O quarterback liderou o time em campanhas complicadas, frequentemente atrás no placar.

Mahomes, agora, empata com Troy Aikman com 3 Super Bowls. Tom Brady tem 7, Terry Bradshaw e Joe Montana, 4 cada um.

Surfando num bom momento fora de campo por seu relacionamento com a cantora Taylor Swift, o tight end Travis Kelce teve um jogo discreto, até que no último quarto regulamentar conseguiu um avanço importante para permitir que seu time empatasse mais uma vez.

A estrela do jogo para o 49ers foi o wide receiver Jauan Jennings, que deu o passe do primeiro touchdown do time —seu primeiro numa partida profissional— e marcou o segundo, no último quarto.

O jovem quarterback do 49ers, Brock Purdy, 24, selou sua ascensão de "Mr. Irrelevant" (senhor irrelevante) —título dado ao último jogador selecionado no "draft" anual da liga profissional—, em 2022, a campeão.

Outro que completou temporada de destaque foi Christian McCaffrey, 27. O jovem running back completou um touchdown na primeira vitória dos 49ers no Super Bowl desde 1995 —os californianos também levaram a taça em 1982, 85, 89 e 90.

A aguardada atração do intervalo ficou por conta do cantor norte-americano Usher, oito vezes vencedor do prêmio Grammy e um dos grandes nomes do gênero R&B na atualidade. A apresentação dançante, acompanhada de uma banda marcial completa, teve a participação da cantar Alicia Keys, que cantou com Usher um trecho de "My Boo" e de Ludacris, que relembrou o grande sucesso "Yeah!".