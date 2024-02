NFL atinge maior interesse de buscas no Brasil em cinco anos

O "efeito Taylor Swift", o anúncio de uma partida da NFL (liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos) no Brasil e a proximidade do Super Bowl fizeram as buscas por NFL aumentarem no país.

Dados do Google Trends mostram que o termo atingiu atinge pico de interesses em 2024 no período dos últimos cinco anos.

Kansas City Chiefs também despertou a curiosidade nos brasileiros e alcançou um pico de interesse de buscas na semana do dia 28 de janeiro a 4 de fevereiro, período em que o time garantiu sua vaga no Super Bowl e também aconteceu o primeiro beijo em público da cantora Taylor Swift com o tight end do Chiefs, Travis Kelce.

O Super Bowl, que é a final e o encontro dos campeões das divisões norte-americanas, acontece neste domingo (11) e é o evento mais importante da NFL. A disputa será entre o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers.

O evento movimenta até mesmo a cultura pop ao trazer grandes nomes da música para cantar no intervalo –neste ano, terá o cantor Usher– e há uma grande expectativa sobre os comerciais que serão veiculados.

Apesar do crescimento das buscas relacionadas ao futebol americano no país, para Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, ainda é cedo para falar que é um esporte popular por aqui. Mas, ele diz que o nicho que consome informações sobre futebol americano vem crescendo exponencialmente.

Para Freitas, o que é popular em todo o mundo é a NFL que nesta semana, confirmou a primeira partida da liga no Brasil que será realizada no dia 6 de setembro de 2024 e terá como uma das equipes participantes o Philadelphia Eagles. O adversário deve ser conhecido nas próximas semanas, segundo os organizadores do evento.

Freitas diz que esse acontecimento pode ajudar a popularizar o esporte no país. "As pessoas terão curiosidade de ver como é um jogo da NFL, para comparar se o estádio é tão bom quanto a transmissão, já que a liga implementa várias inovações na transmissão do jogo. É um esporte onde você pode ouvir o treinador e o árbitro. Apesar momentos de muita ação e de pausa, a partida de futebol americano é muito mais dinâmica do que a de um jogo de futebol convencional", afirma Freitas.

O publicitário e jogador de futebol americano Vinícius Moura, 25, está animado com ess a disputa, já que verá seu time do coração, o Philadelphia Eagles, em campo. Ele é running back do Recife Mariners e pratica o esporte desde os 20 anos de idade.

Vinícius compartilha sua rotina de preparação para os jogos no TikTok e ganhou fama na plataforma quando começou a abordar sobre futebol americano. Hoje, seu perfil conta com quase 93 mil seguidores e quase 4 milhões de curtidas.

"Quando meus vídeos começaram a viralizar, eu percebia muita curiosidade. Recebo muitos comentários do tipo 'nossa, eu nem sabia que isso existia no Brasil', ou 'nossa, que legal, não sabia que isso existia, vou procurar mais sobre'", diz Vinícius.

Apesar do amor pelo esporte, Vinicius afirma que ainda é necessário conciliar sua carreira de publicitário com a de jogador.

"Eu recebo um salário [como jogador], mas não é nada demais. Minha principal fonte de renda é o meu trabalho e vejo minha criação de conteúdo como uma forma de financiar essa carreira [no esporte]. Acredito que vou conseguir patrocínios e parcerias para poder levar esse esporte para mais pessoas e também poder praticar, que no fim das contas é o que eu mais gosto", diz Vinicius.

O jogador acredita que a popularidade do futebol americano ainda é baixa por aqui, especialmente quando comparada com a do futebol brasileiro ou com a do basquete.

"O que eu mais gostaria de ver é a popularização da nossa liga aqui, do nosso produto e dos nossos campeonatos. Porque é um efeito bacana. No Recife Marinas, jogamos em uma arena da Copa do Mundo e conseguimos atrair de 1.000 a 2.000 torcedores em jogos grandes", afirma Vinicius.

Efeito Taylor Swift

Desde que começaram os rumores de um possível relacionamento entre a cantora e Travis Kelce, o interesse por buscas pelo nome do jogador começaram a crescer no Brasil. De acordo com o Trends, a cantora é o principal assunto relacionado ao jogador nos últimos 90 dias.

"Taylor Swift deixou de ser apenas a 'namoradinha da América' para se tornar a 'namoradinha do mundo'. Ela é uma das figuras mais populares e carismáticas globalmente, atraindo a atenção de pessoas ao redor do mundo. A associação de um atleta a uma celebridade de tal envergadura faz com que todas as pessoas que consomem essa celebridade queiram saber quem é esse atleta", diz Freitas.

A criadora de conteúdo digital Verônica Tozarini, conhecida como Vevito, compartilha em suas redes comentários sobre a NFL e tem recebido uma boa receptividade dos fãs da cantora.

"Nunca tive um apoio tão grande antes. Como a maioria dos fãs de Taylor Swift são mulheres, elas estão buscando conteúdo para poderem se envolver mais no esporte. Quando olham uma mulher falando sobre esporte e explicando de uma maneira didática é mais leve e humorístico para alcançar um público mais amplo e não ser tão exclusivo", diz Tozarini.