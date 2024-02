Técnico do Corinthians, António Oliveira pretende resgatar autoestima do elenco com vitórias

São Paulo

Equilíbrio, sangue no olho, talento e confiança. Com essas coordenadas, o treinador português António Oliveira, 41, pretende guiar o Corinthians nos próximos meses. Ele foi apresentado à imprensa e aos torcedores neste sábado (10), em entrevista coletiva realizada no centro de treinamento do time, na zona Leste de São Paulo.

Apresentação do novo técnico do Corinthians, António Olivera - Rodrigo Coca-10.fev.24/Agência Corinthians

Anunciado na sexta-feira (9), o treinador evitou responder perguntas sobre planos futuros. Perguntado sobre o elenco e novas contratações, ele respondeu que, nesses dois dias, sua preocupação tem sido preparar os atletas para o jogo do Corinthians contra o Portuguesa, que acontece no domingo (11), às 16h, no Neo Química Arena.

"A única coisa que nós podemos [prometer é] organização, profissionalismo e competência", disse.

De acordo com ele, sua prioridade agora é conferir organização à equipe e resgatar a confiança dos jogadores. "Primeiro, ganhando. Isso vai resgatar a confiança. Depois, é sempre muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre outro resultado qualquer", falou.

Oliveira falou ainda sobre as formações táticas que costuma adotar. Segundo ele, sua preferida é a 4-3-3. "Dentro dela pode haver algumas variabilidades estruturais. Já joguei com três zagueiros, já joguei com 4-4-2, portanto, dentro daquilo que der conforto aos jogadores, teremos o melhor deles."

Segundo o português, um treinador de futebol é muito mais do que aquele que atua no planejamento, mas, sobretudo, um gestor humano. Nesse sentido, ele destacou os vínculos que criou com os jogadores do Cuiabá, pelos quais foi homenageado.

"Foram eles que me permitiram hoje dar esse passo na minha carreira", disse quando perguntado sobre a postagem de despedida de Deyverson, com quem o treinador afirma ter uma relação como de pai e filho. O atacante teve passagem marcante pelo Palmeiras, maior rival do Corinthians, e fez o gol que deu ao time alviverde o título da Libertadores de 2021.

Quando perguntado sobre quais treinadores o inspiram, António Oliveira disse reverenciar apenas seu pai. "Ele construiu a minha personalidade como homem e, consequentemente, como treinador."

Oliveira iniciou sua carreira como auxiliar do pai, com quem aprendeu sobre o ofício. "Antes, eu era filho do Toninho. Hoje, sou Antônio Oliveira", disse, emocionado. "[Me tornar treinador de um grande time] era uma oportunidade que eu queria muito, e eu tenho certeza que em Portugal tem muita gente torcendo pelo Corinthians, e eu sou um deles", falou.

