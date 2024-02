Messi se desculpa com torcedores chineses por não jogar em Hong Kong

Buenos Aires | AFP

O astro argentino Lionel Messi se desculpou com os torcedores chineses depois da polêmica por sua ausência em um jogo de pré-temporada do Inter Miami em Hong Kong, em um vídeo publicado nesta segunda-feira (19) na rede social Weibo.

"Li e ouvi muitas coisas que foram ditas depois do que aconteceu no jogo de Hong Kong, por isso decidi fazer este vídeo para dar a explicação do que realmente é verdade e não ter que ler coisas falsas", disse Messi.

O camisa 10 foi vaiado depois de não ter participado do jogo, o que provocou a ira dos torcedores que pagaram até US$ 4,8 mil (R$ 23,8 mil na cotação atual) para vê-lo em campo.

Lionel Messi acena para torcida antes de amistoso entre Inter Miami e Newell's Old Boys em Fort Lauderdale, na Flórida - Sam Navarro - 15.fev.2024/USA TODAY Sports via Reuters

"Como todos sabem, quero jogar sempre e estar em todos os jogos", afirmou Messi. "Ouvi que não queria jogar por questões políticas e não tem nada a ver com isso. Se fosse assim, nem teria viajado", acrescentou.

O jogador ressaltou que desde o início de sua carreira tem uma relação "muito linda e muito próxima" com a China.

"Fiz muitas coisas na China, tanto entrevistas como eventos e jogos com o Barcelona e com a seleção", disse.

Messi reiterou que não jogou por uma questão física.

"É tão simples como eu disse na entrevista coletiva: estava com uma inflamação no adutor e não podia participar", afirmou.

O argentino também disse que tentou "fazer um esforço", mas que as dores o impediram de entrar em campo. "Fiz o que pude".

"Tentei treinar e fazer um esforço no dia anterior (...) Mas a verdade é que não podia jogar porque sentia dores e tinha o risco de piorar", revelou.

Três dias depois do jogo em Hong Kong, Messi jogou por 30 minutos em um amistoso contra o Vissel Kobe no Japão, o que deixou os torcedores chineses ainda mais insatisfeitos.

"Os dias passaram, me senti um pouco melhor e, por isso, joguei um pouco no Japão, para continuar melhorando fisicamente para tudo o que está vindo agora, porque precisava jogar e ganhar ritmo novamente", continuou, antes de se despedir com "um abraço à China".

De volta a Miami após a excursão pela Ásia, Messi se concentra para o início da liga norte-americana (MLS), com o primeiro jogo do Inter nesta quarta-feira (21), contra o Real Salt Lake.