Atores de 'Friends' contracenam juntos em comercial para o Super Bowl

Os atores Jennifer Aniston e David Schwimmer, que viveram um par romântico na série "Friends", voltaram a contracenar juntos quase vinte anos após o fim da atração americana.

Os dois, que deram vida a Ross e Rachel, estrelaram uma campanha da Uber Eats, plataforma de delivery de refeições, que será exibida durante o Super Bowl. O mote da propaganda é a frase "para se lembrar de uma coisa, é preciso se esquecer de outra".

Elenco de 'Friends' em imagem promocional da série - Divulgação

No comercial, Schwimmer se aproxima de Aniston, mas ela esquece quem ele é. "A gente se conhece?", pergunta a atriz, ao que ele responde que os dois trabalharam juntos por dez anos, em referência à série.

"Como se eu pudesse esquecer dez anos da minha vida", afirma ela. Além dos dois atores, aparecem no comercial David e Victoria Beckham.

O SuperBowl deste ano terá Usher como a atração principal durante o intervalo.

O evento faz parte do jogo final da National Football League, a NFL, competição de futebol americano nos Estados Unidos, que acontecerá no dia 11 de fevereiro no Allegiant Stadium em Paradise, em Nevada, na região de Las Vegas.

A competição é o evento mais visto da TV americana e sempre conta com apresentações de artistas renomados. Na última edição, no início do ano passado, quem subiu ao palco foi Rihanna, depois de um hiato de cinco anos. A cantora rendeu a segunda maior audiência da história da atração.

Além da Uber Beats, a marca Stok Cold Coffee terá um comercial no Super Bowl, que será estrelado pelo ator Anthony Hopkins. Já a atriz Jenna Ortega foi escalada para um comercial do Doritos.