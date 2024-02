Conheça os detalhes sobre o jogo da NFL no Brasil

São Paulo

A primeira partida da NFL (liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos) no Brasil será realizada no dia 6 de setembro de 2024 e terá como uma das equipes participantes o Philadelphia Eagles. O adversário deve ser conhecido nas próximas semanas, segundo os organizadores do evento.

As informações foram divulgadas na segunda-feira (6) pela liga. O estádio do Corinthians na zona leste da capital paulista, a Neo Química Arena, vai sediar a partida.

Jogadores do Philadelphia Eagles comemoram ponto marcado contra o Arizona Cardinals no Lincoln Financial Field, na Filadélfia - Tim Nwachukwu - 31.dez.2023/Getty Images via AFP

Em dezembro, o alvinegro divulgou que o estádio em Itaquera havia sido escolhido para receber a partida inaugural da NFL no hemisfério sul, em jogo válido pela temporada 2024/25 da liga.

Fundado em 1933, o Philadelphia Eagles venceu quatro vezes o título da conferência leste (1960, 1980, 2004 e 2017) e uma vez o Super Bowl, em 2018, ao superar na decisão o New England Patriots.

A cor verde predominante nos uniformes da equipe gerou comentários nas redes sociais, pelo fato de remeter ao Palmeiras, rival dos donos da casa.

Nove times despontam como os possíveis adversários dos Eagles na partida no Brasil, com base na tabela de jogos da equipe na temporada. São eles Dallas Cowboys, New York Giants, Washington Commanders, Cleveland Browns, Atlanta Falcons, Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers e Carolina Panthers.

Segundo os organizadores, o estádio do Corinthians foi o escolhido por apresentar as dimensões adequadas para a realização do jogo. Antes da aprovação, foram realizadas vistorias de itens como mobilidade, hospitalidade, segurança e infraestrutura.

Rio de Janeiro, Barcelona e Madri também estavam na disputa para receber o evento. Na atual temporada, Londres, na Inglaterra, e Frankfurt, na Alemanha, receberam partidas da liga de futebol americano dos EUA.

O acordo para trazer a partida ao Brasil contou com o apoio da Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes esteve no fim do ano passado em Dallas, durante o encontro anual dos donos dos 32 times da NFL, para assinar o contrato que sacramentou a realização do jogo na capital paulista.

Segundo Nunes, o evento vai gerar emprego e renda à cidade. A expectativa da prefeitura é que ao menos 10 mil norte-americanos acompanhem o jogo no estádio.

"Ter esse espetáculo histórico na véspera do Dia da Independência e gerar um grande impacto econômico e criação de empregos para São Paulo destacará nossa cidade como um destino globalmente relevante para os eventos esportivos e de entretenimento mais emocionantes do mundo", disse Nunes.

"Levar a NFL para novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento importante do nosso plano para continuar crescendo o esporte globalmente", disse Roger Goodell, comissário da NFL. "O Brasil se estabeleceu como um mercado-chave para a NFL, e estamos animados para jogar no país pela primeira vez."

Segundo estimativas da liga, há no Brasil cerca de 38,3 milhões de pessoas que se declaram fãs da modalidade, atrás apenas do México, com 39,6 milhões, e dos Estados Unidos.

"Com o crescimento global de nosso esporte sendo uma prioridade máxima para nossa liga, abraçamos a oportunidade de expandir nossa base de fãs ao redor do mundo e levar o futebol dos Eagles para os 38 milhões de fãs de esportes no Brasil. Como uma das nações culturalmente mais diversas do mundo, o Brasil é um caldeirão internacional, e estamos ansiosos para experimentar seu ambiente caloroso, vibrante e acolhedor ainda neste ano", disse Jeffrey Lurie, presidente e diretor-executivo do Philadelphia Eagles.

"É uma alegria muito grande essa notícia, porque vai estar se falando de futebol americano, fomentando o esporte, muita gente vai se interessar por esse evento", afirmou Cristiane Kajiwara, presidente da CBFA (Confederação Brasileira de Futebol Americano).

Segundo a dirigente, a intenção é aproveitar o aumento do interesse do público brasileiro pelo esporte por causa do jogo para divulgar de maneira mais ampla a prática da modalidade no Brasil. "A gente pode ser uma modalidade muito atrativa e um produto atrativo também", disse a presidente da CBFA.

Em outubro, a CBFA firmou uma parceria com a NFL com o objetivo de fomentar o esporte no país. O acordo entre as partes visa disseminar entre os jovens brasileiros o "flag football", esporte similar ao futebol americano, mas de menor impacto. A modalidade foi recentemente incluída no calendário dos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.