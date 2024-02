STJD determina portões fechados nos jogos do Sport após ataque ao ônibus do Fortaleza

São Paulo

O presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), José Perdiz, determinou nesta sexta-feira (23) que os próximos jogos do Sport em competições nacionais sejam realizados sem a presença de torcida, nos casos em que o clube for o mandante da partida. Quando atuar como visitante, o clube de Recife ficará sem a carga de ingressos a que teria direito.

A decisão atende a uma liminar solicitada pela Procuradoria do órgão e vem após o ônibus do time do Fortaleza ter sido atacado com pedras e artefatos explosivos por torcedores do Sport depois de as duas equipes terem se enfrentado na Arena Pernambuco, pela Copa do Nordeste. A partida na quarta-feira (21) terminou empatada em 1 a 1.

O goleiro João Ricardo, os defensores Titi e Dudu e o meio-campista Lucas Sasha, assim como os zagueiros argentinos Gonzalo Escobar e Emanuel Brítez, foram feridos por fragmentos de vidro quebrado e necessitaram de atendimento médico.

Goleiro João Ricardo ferido após ataque contra ônibus do time do Fortaleza - Divulgação/Fortaleza EC

"Referido ato criminoso, demonstrou a falta de segurança, e o descumprimento por parte do Sport Club Recife (Clube Mandante) de princípios basilares do Esporte Brasileiro", diz Perdiz na decisão publicada pelo STJD. "O Sport Club Recife deveria providenciar a segurança e integridade de todos os envolvidos, principalmente durante o trajeto de ida e saída da praça desportiva."

A punição ao Sport ficará em vigor até o julgamento em primeira instância de futura denúncia a ser oferecida pela Procuradoria.

O ataque foi condenado por grande parte dos clubes brasileiros, que ao mesmo tempo se solidarizaram com o Fortaleza, vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2023, torneio que disputará novamente neste ano.

"O Sport Club de Recife repudia veementemente os atos de violência cometidos contra o ônibus da delegação do Fortaleza", escreveu o tradicional time nordestino, que atualmente compete na Segunda Divisão, em uma mensagem na rede X.

O Fortaleza, dirigido pelo argentino Juan Pablo Vojvod, lidera o Grupo B da Copa do Nordeste com sete pontos, enquanto o Sport está em segundo no Grupo A, com a mesma pontuação.