Supercopa do Chile é suspensa por violência e fogo no estádio

Chile | AFP

A partida entre Colo-Colo e Huachipato, pela Supercopa de 2024, disputada neste domingo (11), no Estádio Nacional de Santiago, foi suspensa devido a atos violentos incidentes da torcida do Colo-Colo.

"Queremos informar que este evento desportivo foi suspenso. Lamentamos os incidentes e o mau comportamento dos adeptos que fizeram com que este jogo não chegasse ao fim", indicaram os organizadores do evento.

A partida foi suspensa aos 78 minutos devido a graves violações na arquibancada norte do estádio reformado para os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023.

Segundo a imprensa local, os problemas com a torcida do Colo-Colo, localizada na arquibancada norte, começaram devido à existência de uma tela que aludia à morte do ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, que foi retirada, o que gerou incidentes entre funcionários de segurança e fãs.

Cinco bombeiros vieram socorrer e extinguir as cadeiras que os torcedores haviam arrancado.

Torcedores do Colo-Colo causam incêndio após confronto com a polícia - MundoEConflicto no X

Com gol de pênalti de Vidal, o Colo-Colo derrotou o Huachipato por 2 a 0 pela Supercopa de 2024.

Antes e durante a partida, os desordeiros do Colo-Colo causaram desordem na galeria norte do estádio com 32 mil pessoas.

Chegaram até a "destruir o Memorial aos Detentos Desaparecidos durante a ditadura militar. Tiraram as tábuas de madeira e as queimaram".

Vidal procurou acalmar os torcedores que estavam na pista de atletismo do estádio, mas os incidentes continuaram.

"A violência não pode vencer o futebol, foi desnecessário terminar o jogo, é muita raiva, estas coisas estragam o futebol, mas temos de analisar bem o que aconteceu", afirmou Vidal.

"Isto não pode continuar a sujar o futebol, isto não pode ser tão grave no nosso país. Queríamos ser campeões, estávamos a fazer um grande jogo, estávamos a ganhar o título", acrescentou o jogador.

O gerente de operações e segurança da Federação Nacional de Futebol Profissional do Chile, Felipe de Pablo, explicou que a decisão de suspender o duelo foi tomada porque os incidentes estiveram perto de colocar em risco a integridade dos jogadores.

"Lamentamos e condenamos os atos de violência ocorridos. É importante realçar que cumprimos os dispositivos de segurança, aumentamos os recursos e todo o estádio funcionou sem problemas", disse o dirigente à imprensa.