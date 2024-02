Torcidas organizadas negam ato contra Jair Bolsonaro em São Paulo

São Paulo

Posts afirmando que torcidas organizadas de alguns dos principais times de futebol do Brasil estão organizando um ato em São Paulo, em 25 de fevereiro, em defesa da democracia e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), são falsos. As publicações citam Mancha Alvi Verde, do Palmeiras; Gaviões da Fiel, do Corinthians; Independente, do São Paulo; Galoucura, do Atlético-MG; Máfia Azul, do Cruzeiro; Raça Rubro-Negra, do Flamengo; Força Jovem, do Vasco; e Fúria Jovem, do Botafogo. As cinco primeiras negaram ter feito tal convocação; a reportagem não conseguiu contato com as três últimas.

Como verificado pelo Comprova, a Mancha Alvi Verde publicou nota em suas redes afirmando que não fez qualquer "convocação para que seus associados compareçam a manifestações de cunho político e desaprova a utilização indevida de seu nome em publicações apócrifas nas redes sociais".

Danilo Pássaro, torcedor da Gaviões da Fiel e um dos organizadores de ato que uniu as torcidas pela democracia em 2020, postou serem falsas notícias sobre a "articulação das torcidas para confrontar os bolsonaristas". Na publicação, ele escreve que "o que nos uniu em 2020 foi a defesa da democracia, algo que avaliamos não ser necessário por enquanto".

Ato pela democracia realizado em conjunto por torcidas em 2020, na avenida Paulista, em São Paulo - Marlene Bergamo - 31.mai.2020/Folhapress

Sobre a Independente, Henrique Gomes, o Baby, um dos principais líderes da torcida, afirmou que não há nada organizado. "A Independente respeita a democracia, a esquerda, a direita e o centro. Quem quiser ir, vai, mas a Independente, o CNPJ, não chamou para nada", disse à reportagem.

Entre as torcidas mineiras, o presidente da Galoucura, Josimar Júnior, declarou que a torcida não participa de ato político. Já o vice-presidente da Máfia Azul, Raphael Ceraso, afirmou desconhecer "essa tal convocação em ‘ato nacional em defesa da democracia'".

Segundo os posts, o ato seria às 15h30, na Avenida Paulista, mesmo local para onde Jair Bolsonaro (PL) chamou seus apoiadores para uma manifestação no mesmo dia, meia hora antes. Em post com vídeo publicado em 12 de fevereiro, o ex-presidente convoca bolsonaristas para um ato pacífico e diz: "Quero me defender de todas as acusações que estão sendo imputadas à minha pessoa nos últimos meses".

À reportagem, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que a Polícia Militar foi informada sobre manifestações no dia 25, "mas que não houve detalhamento". A prefeitura também foi procurada, mas não respondeu até a publicação deste texto.

