Assista ao vivo: STJ julga se Robinho vai para prisão no Brasil

A Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) está reunida nesta quarta-feira (20) e para julgar o caso do ex-jogador Robinho. O tribunal decidirá se ele, condenado por estupro na Itália, deve cumprir a pena no Brasil ou passar por um novo julgamento no país.

Robinho, 40, foi condenado pelas autoridades italianas a nove anos de prisão. Sua primeira condenação foi em 2017 e ele recorreu e teve suas tentativas esgotadas em 2022, com trânsito em julgado.

Segundo a investigação na Itália, o atleta e outros cinco brasileiros praticaram violência sexual em grupo contra uma mulher de origem albanesa em uma boate de Milão, em 2013. Ele sempre negou o crime.