Cartão-postal da Suíça: como sobrevivi a uma avalanche

Eu esquio desde os sete anos, mas nos últimos anos, à medida que me aventurei mais longe das pistas, grandes caixas de equipamento de montanhismo se infiltraram nos armários do nosso quarto em casa, em Londres. Cada uma contém pás, sondas de avalanche, cordas, botas, abrigos de sobrevivência e assim por diante. Todo o equipamento de emergência permaneceu selado em sua embalagem, apesar de ter sido levado em várias viagens, até que um dia no final do inverno passado, quando abri agradecido cada última peça.

Com três amigos, eu estava em uma viagem de esqui de uma semana na Suíça. Começamos em Grindelwald, subindo de trem de cremalheira até o Jungfraujoch, a estação mais alta da Europa, depois seguimos para o sul até a vasta extensão do glaciar Aletsch, onde ficamos em uma série de refúgios de montanha.

Na manhã de sábado, acordamos no Refúgio Konkordia, tomamos café da manhã e os guardiões do refúgio nos desejaram sorte enquanto partíamos novamente através do glaciar, amarrados em fila única. Estávamos indo para o Refúgio Hollandia, embora nunca chegássemos lá.

Glaciar de Aletsch visto do estação de trem Jungfraujoch - Mathilde Missioneiro -18.ju.22/Folhapress

A previsão do tempo era razoável, mas quatro horas depois a visibilidade piorou, a neve intermitente começou a cair mais forte e um vento forte a espalhou ao nosso redor. Logo a neve estava caindo mais rápido do que eu já vi em 40 anos de esqui.

Esquiamos em pares amarrados para evitar qualquer chance de cair em fendas; nosso progresso era dolorosamente lento. De repente, um dos meus esquis afundou cerca de um metro na neve que se acumulava rapidamente. Enquanto eu tentava puxar minha bota para cima, meu esqui se soltou e a trela arrebentou. Eu podia sentir a impaciência do meu amigo Nick na frente da corda enquanto eu cavava tentando recuperar meu esqui. Mas enquanto fazia isso, ouvi um grito abafado vindo de trás.

Levei um segundo para processar as palavras: "Meu Deus, ele disse avalanche!" A coisa que eu temia a vida toda nas montanhas.

Então um estrondo e um chiado. Uma parede de branco me engolfou, uma onda de frio congelante.

"Tente ficar por cima e nadar", é o que dizem. O que parece simples, mas não quando você está girando com um esqui ainda preso. "Tente criar um espaço para respirar com as mãos sobre a boca", dizem. Mas eu estava ofegante de terror, a neve em pó rapidamente encheu minha boca e comecei a sufocar.

"É isso", pensei. Estava cheio de raiva por ter decepcionado minhas filhas e minha esposa. Papai não é tão bom na montanha afinal.

Em questão de segundos, acabou. Voltei a mim, olhei para baixo e vi minhas pernas cobertas de neve, mas felizmente o resto do meu corpo não estava enterrado. Nick gritou: "Fomos atingidos por uma avalanche. Está todo mundo bem?"

A cada poucos segundos, você podia ouvir o estrondo de outra avalanche se soltando em algum lugar acima de nós.

Surpreendentemente, os quatro acabamos na superfície. Avistei meu capacete a alguns metros de distância; um bastão estava logo atrás de mim, embora não houvesse sinal do outro, e nenhuma chance de pegar o esqui agora.

Sabíamos que mais avalanches eram prováveis e que tínhamos que chegar urgentemente a um terreno mais plano. Descansei meu pé livre no esqui de Nick e, como numa corrida de três pernas, descemos desajeitadamente. Chegamos a um platô, mas ainda estávamos perto da encosta. A cada poucos segundos, podíamos ouvir o estrondo de outra avalanche se soltando em algum lugar acima de nós. Naquele momento, houve uma breve pausa e uma andorinha apareceu. Paramos e todos olhamos para cima enquanto ela circulava repetidamente ao nosso redor, parecendo nos guiar para um terreno mais seguro.

A seguimos por mais 200 metros a oeste. Já eram 17h, a tempestade continuava a se intensificar, e estávamos frios e molhados pela avalanche. Continuar os 10km pelo vale até a vila mais próxima, Blatten, parecia muito arriscado, assim como tentar subir até o abrigo, então decidimos construir um "shovel-up", uma espécie de iglu básico, e nos abrigar lá até a ajuda chegar. Nick disse que já tinha construído um antes, embora nunca "em situação de perigo".

Colocamos nossas quatro mochilas em um monte e começamos a jogar neve sobre elas. Depois de uma hora, tínhamos um enorme monte parecido com um merengue que compactamos com os esquis. Em seguida, começamos a cavar um buraco dentro dele, retirando as mochilas para formar uma caverna que depois ampliamos e moldamos com as pás. Finalmente, era grande o suficiente para todos nós nos abrigarmos dentro.

Começaram então 15 horas muito desconfortáveis. Abrimos todas as mantas de sobrevivência para tentar tornar o chão da caverna um pouco menos frio. Ligamos para o resgate de montanha. Havia a opção de enviar guardas e cães, mas estando tão alto, em uma tempestade piorando, com temperaturas caindo e a escuridão iminente, eles estariam colocando a própria segurança em risco. Decidimos nos aconchegar para a noite e esperar a tempestade passar.

Conforme o ar dentro da caverna começava a aquecer, pedaços de gelo caíam periodicamente do teto. Comecei a me preocupar que todos sufocássemos, então criamos um buraco de ar usando os esquis. Era um ato de equilíbrio difícil - muita ventilação e nossos corpos úmidos começavam a sentir frio; não o suficiente e pensamentos de sufocamento ocupavam nossas mentes. Mantive uma pá muito próxima, tão paranoico estava de que o teto desabaria a qualquer minuto.

Tentamos deitar e descansar, mas percebi que toda vez que o fazia, começava a tremer. Um amigo contava piadas para manter o ânimo, outro até conseguiu dormir, seus roncos estranhamente reconfortantes enquanto esperávamos as horas passarem.

Finalmente, notamos a primeira luz do amanhecer. Olhando para fora, vimos que a neve fresca havia subido até o teto de nosso abrigo de 2 metros de altura, mas a tempestade havia passado. Ligamos para o resgate de montanha novamente e 10 minutos depois pudemos ouvir o som distante, mas inconfundível, das pás do helicóptero se aproximando. Senti um alívio avassalador.

Os socorristas nos elogiaram por estarmos bem preparados em termos de bolsas de sobrevivência e cobertores, e eu notei um deles assentindo aprovação quando olhou dentro de nosso abrigo. Nenhum alpinista quer ser resgatado, mas esses comentários foram de alguma forma um grande conforto enquanto descíamos de volta pelo vale no helicóptero, refletindo sobre nossa fuga. Olhando para trás, todos nós nos perguntamos se a andorinha que apareceu no meio da tempestade era uma espécie de anjo da guarda.