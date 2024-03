Copa do Mundo sub-17 será realizada anualmente, diz Fifa

Bengaluru (Índia) | Reuters

A Copa do Mundo sub-17 da Fifa (Federação Internacional de Futebol) será realizada anualmente em vez de a cada dois anos, com as próximas cinco edições a partir de 2025 acontecendo no Qatar, disse o órgão governante do futebol mundial nesta quinta-feira (14).

Assim como a Copa do Mundo masculina sênior, o torneio sub-17 será expandido para 48 equipes, disse a Fifa.

A Copa do Mundo Feminina sub-17 também será disputada anualmente a partir de 2025, com Marrocos sediando um evento expandido de 24 equipes até 2029. A edição de 2022 contou com 16 equipes.

Jogadores do Brasil comemoram conquista da Copa do Mundo sub-17 após baterem na final o México - Ueslei Marcelino - 17.nov.2019/Reuters

"Isto seguiu um chamado global para manifestações de interesse em sediar ambas as competições, com foco na alavancagem do uso da infraestrutura futebolística existente em prol da eficiência e sustentabilidade do torneio", disse a Fifa.

A última Copa do Mundo sub-17 masculina foi realizada em 2023, com a Alemanha conquistando seu primeiro título. A Espanha venceu a edição feminina em 2022.

O Qatar sediou a Copa do Mundo masculina sênior de 2022 no inverno, enquanto Marrocos é um dos coanfitriões da edição de 2030.

A Fifa também disse que um recorde de US$ 2,25 bilhões (R$ 11,2 bilhões) foi reservado para o ciclo 2023-2026 para investimento no desenvolvimento do futebol.

"Graças à sua sólida governança financeira, a Fifa está bem encaminhada para superar sua meta orçamentária de US$ 11 bilhões (R$ 54,7 bilhões) para o ciclo 2023-2026", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, na reunião do Conselho da Fifa.

Infantino também pediu a imposição de medidas mais rigorosas para combater o racismo. No mês passado, ele pediu que as equipes enfrentassem derrota automática se seus torcedores exibissem comportamento racista.

"O 74º Congresso da Fifa marcará um marco nos esforços contínuos da Fifa para combater o racismo com novas e mais rigorosas medidas a serem aplicadas em todo o mundo em cooperação com todas as nossas associações membros e confederações", acrescentou Infantino.