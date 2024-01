Presidente da Fifa defende derrota automática em casos de racismo nos estádios

Londres | AFP

O presidente da Fifa (Federação Internacional de Futebol), Gianni Infantino, pediu proibições nos estádios de todo o mundo para espectadores racistas e "derrota automática" para equipes cujos torcedores tenham condutas "abomináveis", após incidentes de racismo em jogos na Inglaterra e na Itália, no sábado (20).

Infantino declarou que não há lugar para discriminação no futebol e na sociedade em geral. "Os eventos ocorridos em Udine e Sheffield no sábado são totalmente abomináveis e completamente inaceitáveis", afirmou o dirigente em um comunicado. "Os jogadores afetados pelos acontecimentos de sábado têm o meu total apoio", acrescentou.

Gianni Infantino discursa durante a cerimônia de sorteio dos grupos da Copa América 2024, em Miami, nos EUA - Angela Weiss - 7.dez.2023/AFP

Torcedores no estádio Friuli, em Udine, ofenderam o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, durante a vitória do time 'rossonero' sobre a Udinese por 3 a 2. O incidente fez o árbitro interromper a partida por alguns minutos.

Na Inglaterra, o meio-campista jamaicano Kasey Palmer, do Coventry, acusou torcedores do Sheffield Wednesday de fazerem o mesmo contra ele durante jogo da segunda divisão do Campeonato Inglês, que sua equipe venceu por 2 a 1.

O presidente da Fifa sugeriu um processo em três etapas: interromper a partida, voltar a interrompê-la depois de reiniciada e encerrá-la se a má conduta persistir.

Adicionalmente, "temos que implementar uma derrota automática para o time cujos torcedores cometeram racismo e causaram o encerramento da partida, bem como proibições mundiais nos estádios e acusações criminais para racistas".

"A Fifa e o futebol mostram total solidariedade às vítimas do racismo e de qualquer forma de discriminação. De uma vez por todas: Não ao racismo! Não a qualquer forma de discriminação!".

Episódios de racismo são frequentes no futebol italiano. Maignan inclusive já foi alvo de discriminação de torcedores da Juventus (2021) e do Cagliari (2022).

"Fazemos comunicados, campanhas publicitárias, protocolos e nada muda", lamentou Maignan em uma mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter) neste domingo (21), na qual pediu a todas as pessoas envolvidas para "assumirem responsabilidades".

"Hoje, todo um sistema deve assumir a responsabilidade: os autores desses atos, porque é fácil agir em grupo, no anonimato de uma arquibancada. Os espectadores que estavam nessa arquibancada, que escutaram tudo, mas se calaram, vocês são cúmplices. O clube Udinese, que só falou de uma interrupção do jogo, como se não fosse importante, é cúmplice. As entidades e o Ministério Público, com tudo o que está acontecendo, se vocês não fizerem nada, vocês TAMBÉM SERÃO CÚMPLICES", denunciou o goleiro.

"São pessoas estúpidas... Você pode ser vaiado pela torcida adversária quando joga fora de casa, é normal, mas imitar gritos de macaco...", lamentou o goleiro.

"É uma luta difícil, que exige tempo e coragem, mas é uma luta que vamos vencer", acrescentou Maignan, que agradeceu o apoio recebido do Milan, de seus companheiros e dos jogadores da Udinese.

No jogo contra a Udinese, Maignan já tinha advertido o árbitro no primeiro tempo sobre o que estava acontecendo nas arquibancadas e, minutos depois, decidiu deixar o campo, acompanhado por seus companheiros de equipe.

Todos eles permaneceram alguns instantes à beira do gramado, com os jogadores do Milan prestando apoio a Maignan. Depois de cinco minutos, o jogo foi reiniciado.

"É preciso mostrar ao árbitro e a todo o mundo que temos que agir assim", reclamou o francês.

Mbappé e federação francesa manifestam apoio nas redes sociais

Também através da rede social X, o astro do PSG (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé, mostrou apoio a seu companheiro de seleção francesa: "Você está muito longe de estar sozinho, Mike Maignan. Nós todos estamos com você".

Mbappé também criticou a falta de ação dos dirigentes esportivos: "Sempre os mesmos problemas e sempre NENHUMA solução. Basta!", escreveu o atacante.

Na mesma rede social, a Federação Francesa de Futebol (FFF) mostrou "total apoio" a Maignan e condenou os incidentes em Udine.

"Precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem medidas, começando pela educação nas escolas, para que as gerações futuras compreendam que isto não faz parte do futebol e da sociedade", declarou Infantino.

Outros clubes do país, como a Inter de Milão, e a Federação Italiana de Futebol (FIGC) também mostraram apoio a Maignan pelas redes sociais, mas as palavras mais duras foram do ex-técnico do Milan e da seleção da Itália, Arrigo Sacchi.

"Como é possível que em 2024, num estádio onde você vai assistir a um espetáculo, ainda se ouçam cânticos racistas? O problema, a meu ver, é cultural: não me surpreendo mais porque neste país a ignorância triunfa e o racismo sempre andou de mãos dadas com a ignorância", escreveu Sacchi em sua coluna no jornal Gazzetta dello Sport.