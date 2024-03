Deschamps e Henry diminuem chances de Mbappé disputar Jogos de Paris-2024

Paris | AFP

Kylian Mbappé quer participar com a França nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, mas as suas chances foram reduzidas nesta quinta-feira (14) após as declarações dos técnicos Didier Deschamps e Thierry Henry, que destacaram os obstáculos que a sua inclusão teria.

Mbappé, de 25 anos, disputa no momento sua temporada de despedida do Paris Saint-Germain. Ele com certeza vestirá a camisa da seleção francesa na Eurocopa, que será realizada de junho a julho, na Alemanha. Mas sonha também com sua inclusão na lista de convocados para o torneio olímpico, reservado aos sub-23, mas com cada seleção tendo a possibilidade de preencher três vagas com jogadores mais velhos.

Kylian Mbappé durante partida entre PSG e Nice pela Copa da França no estádio Parque dos Príncipes, em Paris - Stephanie Lecocq - 13.mar.2024/Reuters

Nesta quinta-feira (14), o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, e o treinador da seleção sub-21 e olímpica, Thierry Henry, anunciaram as convocações para os jogos deste mês de março e falaram com a imprensa sobre o caso de Mbappé.

"É muito difícil em um nível psicológico e físico conseguir emendar duas competições como estas, sem ter férias", avaliou Deschamps sobre a possibilidade de Mbappé disputar consecutivamente a Eurocopa e os Jogos Olímpicos, quase sem tempo de descanso.

O contrato de Mbappé com o PSG se encerra no dia 30 de junho e o astro anunciou aos seus dirigentes que não o renovará. Há algum tempo circulam rumores de que o Real Madrid é o provável destino do atacante, embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito a esse respeito.

"As equipes precisam dos seus jogadores no início da temporada", lembrou Henry.

Os grandes clubes europeus iniciarão a nova temporada em agosto e a partir de julho estarão imersos na pré-temporada, na qual nos últimos anos realizaram várias excursões lucrativas à América do Norte e Ásia.

De qualquer forma, Henry não descartou a ideia de contar com Mbappé para o torneio olímpico.

"Não tenho nada certo. Dependo de um sim ou de um não de um clube. E mesmo que se eu tiver essa aprovação e o clube mudar de treinador nesse meio tempo, quem me diz que eu poderei contar com ele nesse momento?".

Deschamps destacou que os nomes dos jogadores mais velhos que disputarão os Jogos Olímpicos em julho a agosto serão conhecidos antes do início dos preparativos para a Eurocopa, que começa no dia 14 de junho.