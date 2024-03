Em volta a estádio onde sofreu racismo, Vinicius Jr. faz 2 e Real empata com o Valência

Valência (Espanha) | AFP

Vinicius Júnior voltou neste sábado (2) ao estádio Mestalla, do Valencia, onde foi alvo de insultos racistas no ano passado, em um caso que gerou indignação no mundo do futebol. Em partida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, o brasileiro marcou dois gols, mas a partida terminou empatada, por 2 a 2.

Nas comemorações de cada um dos gols, o jogador brasileiro levantou o punho direito e colocou as mãos nos ouvidos encarando as arquibancadas.

Antes da partida, o brasileiro foi alvo de nova provocação, ao ser comparado com o personagem Pinóquio, conhecido por contar mentiras, em cartazes distribuídos nos arredores do estádio.

Vinicius já foi chamado de Pinóquio por parte da imprensa de Valencia após seu depoimento sobre o caso de racismo ocorrido em maio de 2023.

Os cartazes foram feitos por uma associação de acionistas do clube, a Libertad VCF, que acusou a segurança do estádio de censura por ter recolhido o material. Foram impressos cerca de 20 mil papéis, segundo o jornal Marca.

Vinicius Junior comemora seu primeiro gol com o punho em rista, em gesto antiracista, na frente da torcida do Valência - Pablo Morano/Reuters

Já com bola rolando, =o time da capital espanhola, líder do campeonato, abriu sete pontos de vantagem sobre o Girona, segundo colocado, que no domingo visita o Mallorca.

O Valencia abriu o placar com Hugo Duro, aos 27 do primeiro tempo, aproveitando de cabeça um cruzamento de Fran Pérez, e fez o segundo com Roman Yaremchuk, três minutos depois, após erro de passe de Dani Carvajal para o goleiro Andriy Lunin.

Pouco antes do intervalo, nos acréscimos do primeiro tempo, o Real Madrid diminuiu com Vinicius. O atacante finalizou dentro da pequena área. Na segunda etapa, o atacante brasileiro deixou tudo igual completando de cabeça um cruzamento de Brahim Díaz.

Já nos acréscimos, Jude Bellingham balançou as redes para o time madrilenho, mas o lance foi anulado porque o árbitro sinalizou que o gol ocorreu após o apito final da partida, o que gerou uma confusão em campo e o jogador inglês acabou sendo expulso.

"O cartão vermelho para Bellingham incomodou porque ele não disse nenhum insulto. É algo inédito, nunca tinha acontecido comigo", reclamou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

"Aconteceram muitas coisas, muita tensão no jogo... Na parte final, no meu ponto de vista, acho que o árbitro disse que é a última ação e apita antes de o jogador do Real Madrid cruzar", opinou o treinador do Valencia, Rubén Baraja.