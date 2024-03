Goleiro argentino campeão do mundo em 1978 tem medalha de ouro roubada

Buenos Aires | AFP

O ex-goleiro Ubaldo Fillol, figura destacada na consagração da Argentina como campeã do mundo na Copa de 1978, sofreu um roubo em seu apartamento no qual lhe foi subtraída a medalha de ouro que obteve com aquele primeiro título importante da Albiceleste.

Considerado um dos melhores goleiros argentinos da história e decisivo na conquista do mundial há 46 anos, Fillol teve as chaves de seu carro roubadas enquanto jantava em um clube do bairro da Floresta, em Buenos Aires. Ao sair do local, descobriu que também estavam faltando seus documentos e as chaves de sua casa.

Campeão mundial Ubaldo Fillol (de verde), ao lado do ex-zagueiro Roberto Ayala, antes do início de partida entre River Plate e Argentinos Juniors no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires - Alejandro Pagni - 12.fev.2023/AFP

Em seu apartamento tudo estava revirado e faltava a medalha de ouro obtida pelo título mundial da Argentina em 1978, a joia mais preciosa dentro de sua bem-sucedida carreira futebolística.

A polícia confirmou que a porta do apartamento não havia sido violada e iniciou uma investigação por roubo na ausência de moradores.

"Sinto uma dor tremenda, me sinto exposto diante da crescente insegurança que enfrentamos. Também levaram réplicas da camisa da final contra a Holanda, mas o que mais me dói são as medalhas", disse ao canal Todo Noticias.

Em relação à investigação policial em andamento, o ex-goleiro indicou que foi possível identificar o ladrão e explicou que "é possível ver uma pessoa no vídeo. Conseguiram obter meu endereço de dentro do carro".

O 'Pato', como é popularmente conhecido Fillol, de 73 anos, surgiu no clube Quilmes, mas se destacou principalmente no River Plate da capital. Também jogou no Racing, Argentinos Juniors, Flamengo (Brasil), Atlético de Madrid (Espanha) e Vélez Sarsfield, clube no qual se aposentou em 1990 aos 40 anos.

Acumulou 21 temporadas na primeira divisão do futebol e um recorde de 26 pênaltis defendidos.