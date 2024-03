Mercedes faria malabarismos para ter Verstappen, diz chefe da escuderia

Jeddah (Arábia Saudita) | Reuters

A Mercedes faria malabarismos para ter o tricampeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, mas primeiro é preciso ter um carro à altura de seus pilotos atuais, disse o chefe da equipe, Toto Wolff, neste sábado (9).

Verstappen venceu 19 das últimas 20 corridas e conquistou sua segunda vitória na temporada de Fórmula 1 na Arábia Saudita com uma corrida tranquila desde a pole position.

O futuro do piloto holandês tem sido objeto de especulação, apesar da Red Bull estar muito à frente dos demais, como consequência de alegações de uma funcionária da equipe contra o chefe Christian Horner.

Max Verstappen comemora vitória no GP da Arábia Saudita - Hamad I Mohammed - 9.mar.2024/Reuters

Horner foi inocentado, após negar as acusações, mas as relações com o pai de Verstappen, Jos, congelaram depois que o ex-piloto disse que a equipe corria o risco de ser desmantelada se o britânico permanecesse no comando.

"Eu adoraria tê-lo (Verstappen)", disse Wolff, que tem uma vaga para 2025 após a decisão de Lewis Hamilton de se mudar para a Ferrari, aos repórteres. "Mas primeiro precisamos resolver nosso carro. Acho que devemos aos nossos pilotos George (Russell) e Lewis melhorar o carro e dar a eles um equipamento bom antes de sonhar com o futuro no próximo ano."

Questionado se Verstappen era o principal alvo, Wolff respondeu: "Esta é uma decisão que Max precisa tomar e não há equipe no grid que não faria malabarismos para tê-lo no carro."

Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028 e Horner disse estar confiante de que o piloto de 26 anos cumprirá o contrato.

Wolff indicou que não há pressa para decidir a formação de pilotos para 2025. "Temos algumas opções interessantes. Quanto mais pudermos avaliar como a temporada se desenrola, jovens pilotos, um pouco mais velhos, essa não será uma decisão que queremos tomar nas próximas semanas", disse ele. "É mais uma questão de alguns meses, dependendo de como as coisas se desenrolam."

Russell terminou em sexto e Hamilton em nono no sábado, depois de largarem em sétimo e oitavo. "O carro é relativamente bom em baixa velocidade e não tão ruim em média, mas em alta velocidade estamos muito atrás", disse Hamilton. "Com certeza é frustrante estar três anos seguidos quase na mesma posição. Definitivamente, temos que fazer algumas mudanças significativas."