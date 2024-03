Mike Tyson enfrentará Jake Paul em luta de peso pesado transmitida pela Netflix em julho

Bengaluru (Índia) | Reuters

O ex-campeão peso pesado Mike Tyson enfrentará o youtuber e boxeador Jake Paul em uma luta que será transmitida pela Netflix em 20 de julho no AT&T Stadium em Arlington, Texas, casa do Dallas Cowboys da NFL, disseram os promotores do evento nesta quinta-feira (7).

Tyson, que é considerado um dos maiores boxeadores peso pesado de todos os tempos, disse que será divertido enfrentar Paul, que tem 27 anos e um recorde de 9-1 com seis nocautes.

'Iron Mike', que tem um recorde de 50-6 com 44 nocautes, espera sacudir a ferrugem, já que terá 58 anos quando a luta acontecer na arena com capacidade para 80 mil lugares.

Mike Tyson acompanha luta de boxe entre Jake Paul e Tommy Fury em Riad, na Arábia Saudita - Ahmed Yosri - 27.fev.2023/Reuters

"Estou ansioso para entrar no ringue com Jake Paul", disse Tyson em comunicado.

"Ele cresceu significativamente como boxeador ao longo dos anos, então será muito divertido ver o que a vontade e ambição de um 'garoto' podem fazer com a experiência e aptidão de um GOAT (Maior de Todos os Tempos)."

"É um momento de círculo completo que será emocionante de assistir, já que eu o iniciei em sua jornada no boxe no card preliminar da minha luta com Roy Jones e agora planejo terminá-lo."

Paul estava no card preliminar em 2020 quando Tyson e Jones lutaram em uma luta de exibição que foi pontuada como empate.

"É louco pensar que na minha segunda luta profissional eu viralizei por nocautear Nate Robinson no card preliminar de Mike Tyson", disse Paul.

"Agora, menos de quatro anos depois, estou subindo para enfrentar Tyson para ver se tenho o que é preciso para vencer um dos lutadores mais notórios e maiores ícones do boxe."