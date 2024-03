Nottingham Forest perde pontos por violar regras financeiras e vai para zona de rebaixamento no Inglês

Londres | AFP

O Nottingham Forest, da primeira divisão do futebol inglês, foi punido com a redução de quatro pontos na classificação da Premier League por violar as regras financeiras do campeonato, informou a liga nesta segunda-feira (18) em comunicado.

O clube admitiu ter desrespeitado as regras de lucratividade e viabilidade, excedendo em 34,5 milhões de libras (US$ 43,5 milhões) o limite de perdas financeiras autorizadas, que no seu caso estava fixado em 61 milhões de libras (US$ 77,6 milhões), explicou a Premier League.

Jogadores do Nottingham Forest comemoram gol contra Luton Town pela Premier League no estádio Kenilworth Road em Luton, na Inglaterra - David Klein - 16.mar.2024/Reuters

Os clubes geralmente são autorizados a uma perda de no máximo 105 milhões de libras (US$ 132 milhões) ao longo de um período de avaliação de três anos, mas esse valor é reduzido em 22 milhões de libras (US$ 28 milhões) para cada temporada passada na segunda divisão. No caso do Forest, foram duas temporadas na segunda divisão no período em questão.

O campeão inglês de 1978 e duas vezes campeão europeu (1979, 1980) retornou à primeira divisão de seu país na temporada 2022-2023 e conseguiu se manter na elite desde então.

É o segundo clube da Premier League a ser sancionado por motivos financeiros nesta temporada, depois do Everton.

O Everton foi punido com a perda de dez pontos em novembro, mas a penalização foi reduzida para seis em fevereiro, após a análise de seu recurso. O Everton agora corre o risco de uma segunda sanção por outro caso semelhante.

O Nottingham Forest, que no domingo tinha 25 pontos e estava em décimo sétimo lugar, agora está em décimo oitavo com 21 pontos, caindo para a zona de rebaixamento. Está um ponto atrás do Luton (17º), o primeiro fora da zona da degola.

Ainda há a possibilidade de o Forest recorrer contra sua sanção.