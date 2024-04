Após protestos, Kleiton Lima deixa posto de técnico do time feminino do Santos

São Paulo

O técnico Kleiton Lima deixou o time feminino do Santos. De acordo com nota publicada pelo clube nesta segunda-feira (15), o profissional pediu afastamento do cargo de treinador.

"Por ser tratar de uma decisão pessoal, o Santos Futebol Clube aceitou o pedido e reiterou sua confiança de que o assunto seja definitivamente encerrado", disse a agremiação, acrescentando que o caminho escolhido pelo técnico tem como objetivo "preservar sua família, sua integridade e o próprio Santos Futebol Clube".

No início do mês, o Santos anunciou a recontratação de Lima, que havia deixado o clube em setembro do ano passado após denúncias de assédio sexual e moral relatadas por 19 jogadoras do elenco em cartas anônimas.

Como forma de protesto contra a recontratação do técnico, jogadoras de times como Corinthians, Palmeiras e Avaí se manifestaram durante a quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. As atletas colocaram a mão sobre a boca durante a execução do hino nacional e nas comemorações dos gols, em um gesto de silenciamento relacionado às denúncias.

Kleiton Lima, técnico afastado do time feminino do Santos - Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Lima afirmou que decidiu pelo afastamento porque vinha recebendo ameaças. "Tenho passado por dias difíceis. Tem pessoas que estão me ameaçando. Algumas pessoas me ameaçando até de morte", afirmou o treinador em declarações ao ge.

"Não cometi nenhum tipo de assédio, mas hoje estou correndo risco de vida. Então, simplesmente por isso, pela minha segurança, pela minha família e pelo clube, eu solicitei o pedido de afastamento e a diretoria aceitou."

Na apresentação do treinador, o coordenador de futebol do Santos, Alexandre Gallo, disse que uma sindicância interna foi aberta logo após o recebimento das denúncias, e uma investigação que contou com apoio da Polícia Civil concluiu que o conteúdo das denúncias não foi comprovado.

"Chegamos a um consenso de que nada ocorreu como foi colocado nas cartas", afirmou Gallo. "A gente fica bastante tranquilo em relação a isso, sobre seu caráter, sua conduta e sua família. O Santos está feliz que você está de volta com a gente", disse na ocasião o coordenador, direcionando-se ao técnico readmitido.

No comunicado, o clube diz que, "mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos pelos quais é acusado, Kleiton Lima entendeu que seu pedido de afastamento é a melhor opção para preservar todas as partes." O alvinegro anunciou, ainda, que Wesly Otoni assumirá interinamente o cargo de técnico das Sereias da Vila.