Atletas criticam Nike por uniforme feminino cavado para Jogos de Paris

Londres | Reuters

Atletas mulheres criticaram a Nike por considerarem os uniformes de atletismo da equipe dos Estados Unidos desnecessariamente cavados e sexistas, após a marca revelar seus trajes para os Jogos Olímpicos de Paris.

Divulgadas na quinta-feira (11), imagens do uniforme feminino mostrando um maiô com um corte muito alto desencadearam críticas de várias atletas, que consideraram que a decisão priorizava o aspecto de aparência em vez de funcionalidade.

"Eles definitivamente não são feitos para performance", disse a atleta americana Colleen Quigley à Reuters.

Um dos uniformes apresentados em evento de lançamento da Nike, em Paris; maiô que gerou maior polêmica não foi mostrado na ocasião - Stephanie Lecocq - 11.abr.24/Reuters

O debate sobre uniformes sexistas para atletas olímpicas existe há anos em modalidades que vão do vôlei de praia à ginástica, e algumas regras sobre vestuário de competição estão mudando.

A equipe feminina de ginástica da Alemanha usou collants compridos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em uma posição contra a sexualização no esporte. O órgão regulador de ginástica da Nova Zelândia atualizou na semana passada suas regras de vestuário para permitir que mulheres e meninas usem shorts ou leggings sobre seus maiôs.

A Nike disse em um e-mail à Reuters que, para esses Jogos Olímpicos, está oferecendo opções de collant tanto com sungas quanto com shorts, enquanto, nos Jogos de Tóquio, ofereceu apenas a opção com sunga.

Os uniformes de atletismo da Nike para homens e mulheres incluem quase 50 peças de vestuário e 12 estilos de competição para eventos específicos, disse a marca durante o lançamento.

Katie Moon, atleta do salto com vara que é patrocinada pela Nike, disse em uma postagem do X que o uniforme mostrado no manequim era "preocupante", mas acrescentou que as atletas têm muitas opções sobre o que vestir, e que ela prefere sungas a shorts.

Um porta-voz da equipe de atletismo dos EUA disse: "As opções e escolhas dos atletas foram a força motriz para a USATF [sigla para o nome da equipe] no processo de planejamento com a Nike."

Athing Mu, corredora de média distância, e Sha'Carri Richardson, velocista, ambas americanas, estavam entre as atletas que vestiram os novos uniformes da Nike no evento de lançamento em Paris. Enquanto Mu usava sungas, Richardson usava uma versão do traje com shorts.

Quigley disse ainda que a Nike também deveria oferecer aos atletas que fazem parte da equipe ajustes personalizados para garantir que o uniforme se ajuste perfeitamente.

"Nossos corpos são todos diferentes e parece ingenuidade esperar que compitamos no mais alto nível sem um uniforme ajustado adequadamente", afirmou.

A Nike disse à Reuters que terá alfaiates disponíveis para atletas olímpicos e paralímpicos este ano.